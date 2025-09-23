본문으로 바로가기
사회
2차 소비쿠폰 신청 첫날 ‘북적’
동아일보
입력
2025-09-23 03:00
2025년 9월 23일 03시 00분
박영철 기자
‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 신청이 시작된 22일 광주 북구 두암3동 행정복지센터에서 주민들이 순서를 기다리고 있다. 첫 주는 1차 때와 마찬가지로 출생연도 끝자리에 따라 요일제로 신청할 수 있다. 2차 민생회복 소비쿠폰은 전 국민의 약 90%를 대상으로 1인당 10만 원씩 지급한다.
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
