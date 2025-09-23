청약보다 높은 포항 ‘천원 주택’ 경쟁률

인구 50만 명 선 무너진 경북 포항
청년층 재유입 위해 주거 정책 추진… 월 임대료 지원해 하루 집세 천원
타 지역서도 몰려 경쟁률 8.5 대 1
청년-신혼부부에 400호 추가 공급
인구 50만 명 선이 무너진 경북 포항시가 미래 성장 동력인 청년층의 재유입을 위해 새로운 실험에 나섰다. 하루 집세가 1000원인 ‘천원 주택’을 대거 보급하는 등 파격적인 주거 지원 정책을 추진해 청년과 신혼부부의 정착을 유도하겠다는 것이다. 전국 기초지방자치단체 가운데 처음으로 시도하는 이 정책을 통해 포항형 주거복지 모델을 완성하고 인구 50만 회복에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.
포항시는 16, 17일 이틀 동안 남구 시청 2층 로비에서 천원 주택 현장 접수를 진행했다. 천원 주택은 한국토지주택공사(LH)가 매입한 33m² 규모의 원룸과 빌라 등을 포항시가 다시 임대하는 방식으로 운영한다. 19세 이상 45세 이하 청년 및 신혼부부 무주택 가구에 공급할 예정인데 월 임대료 17만 원 가운데 포항시가 14만 원을 지원해 입주자는 나머지 3만 원만 부담하면 된다. 월 임대료 3만 원을 하루로 계산하면 1000원꼴이어서 이름도 천원 주택으로 붙였다.
천원 주택은 기대 이상의 폭발적인 반응을 얻었다. 100호 모집에 이틀 동안 854건이 접수돼 경쟁률 8.5 대 1을 기록했다. 유형별 경쟁률을 살펴보면 청년주택 80호에는 820건이 접수돼 10.3 대 1의 치열한 경쟁률을 나타냈다. 신혼부부 주택 20호에도 34건이 접수돼 1.7 대 1의 경쟁률을 보였다. 포항시 관계자는 “접수 현장에는 포항 지역 청년뿐만 아니라 타 지역 거주자도 많이 몰려 왔다. 실질적인 청년층 인구 유입 효과를 기대할 수 있게 돼 매우 고무적인 상황이다”고 말했다.
포항시는 서류 심사를 거쳐 다음 달 20일 추첨을 통해 입주 예정자를 선정할 방침이다. 시는 앞으로 청년 및 신혼부부를 대상으로 400호를 추가로 공급하고 신혼부부·다자녀·근로자 전용 1800호, 다자녀·고령자 전용 1200호 등 2030년까지 모두 3500호의 생애주기별 맞춤형 공공임대주택을 마련할 계획이다. 전국 기초지자체 가운데 최대 규모로 천원 주택을 공급하는 것이다.
이 밖에도 내년부터 청년 1인 가구의 부동산 중개수수료와 이사비를 40만 원까지 지원하고 1인당 40만 원 상당의 소규모 간편 집수리 및 클린하우스 지원 사업도 추진한다. 신혼부부 임차보증금 이자 지원 사업도 펼치고 있다.
포항시는 청년층의 완전한 정착을 돕기 위해 취업 및 창업 생태계 마련에도 적극적으로 임하고 있다. 구도심 장기 공실 건축물과 원도심 빈집을 창업 인큐베이팅 레지던스와 신산업 인력 양성 교육센터, 복합 예술촌·창작 레지던스, 도심 대학 캠퍼스, 도심 게스트하우스 등으로 탈바꿈시켜서 청년층의 취업 및 창업을 돕고 있다.
시는 이 같은 노력을 통해 최근 채널A가 주최하고 국회 보건복지위원회, 보건복지부 후원으로 진행한 대한민국 복지의정대상 시상식에서 지방정부 부문 특별상을 받기도 했다.
이강덕 포항시장은 “청년과 신혼부부가 안심하고 정착할 수 있는 주거 환경을 조성하고 모든 시민이 포항에서의 삶을 자부심으로 느낄 수 있도록 만드는 것이 목표”라며 “미래도시로의 도약과 시민 삶의 질 향상을 동시에 실현할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
