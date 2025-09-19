생활비 없다고…어머니 묶고 30만원 빼앗아 달아난 30대 아들

친어머니를 결박한 뒤 현금을 훔쳐 달아난 30대 아들이 경찰에 붙잡혔다.
광주 광산경찰서는 강도상해 혐의로 30대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 19일 밝혔다. A 씨는 16일 오후 11시 30분경 광주 광산구에 있는 어머니 B 씨(60대)의 마사지 업소를 찾아가 현금 30만 원과 휴대전화 등을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.
경찰에 따르면 A 씨는 홀로 가게에 있던 B 씨에게 현금을 내놓으라고 윽박지르고, 테이프를 이용해 B 씨를 결박한 것으로 조사됐다. 달아난 A 씨는 범행 5시간여 만에 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 경기도 소재 주거지에서 긴급 체포됐다.
A 씨는 경찰 조사에서 “무직 상태에서 생활비가 없어 범행을 저질렀다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. A 씨에 대한 구속 전 피의자신문(영장실질심사)은 이날 열린다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0