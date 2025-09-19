내일까지 최대 80mm 가을비…서울 낮 기온 21도

전국에 20일까지 최대 80mm 이상의 가을비가 내릴 전망이다. 19일 밤부터 20일 새벽까지 충남과 전북 서부에는 시간당 최대 50mm의 매우 강한 비가 예상된다. 서울의 낮 기온은 21도에 머무를 전망이다.
기상청은 20일 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 내다봤다. 19일 밤까지 전국에 시간당 20~30mm의 비가 예상되며 특히 충남과 전북서부에는 시간당 30~50mm의 강한 비가 예상된다. 경북 동해안은 20일 밤, 강원 영동은 21일 오전까지 비가 계속될 전망이다. 제주도에도 20일 오전까지 비가 이어지겠다.
예상 강수량은 인천·경기남부·서해5도·강원영서남부·강원영동·충청·호남·대구·경북 등에 20∼60mm, 충남권과 전북서부에는 최대 80mm 이상, 제주 10∼60mm, 서울·경기북부·강원영서중부·강원영서북부·부산·울산·경남 10∼40mm로 예보됐다.
19일 전국 낮 최고기온은 21~28도로 예상된다. 서울과 인천은 21도, 대전은 22도에 머물겠다. 제주는 19, 20일 낮 기온이 30도까지 오르겠다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0