부슬부슬 가을비… 우산 쓰고 걸어요

극심한 무더위가 물러나고 요란한 가을비가 산발적으로 이어지는 가운데 18일 대전 서구 둔산동 보라매공원을 찾은 시민들이 알록달록한 색깔의 우산을 쓰고 걸어가고 있다.

김태영 기자 live@donga.com
