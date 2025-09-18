“암도 이겨냈는데”…출근길 쓰러진 50대, 뇌사 장기기증

피부암인 ‘흑색종’을 극복한 50대 남성이 출근길 차 안에서 쓰러진 후 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난 7월 21일 뇌사 상태혔던 고(故) 윤기명(55)씨가 부산대학교병원에서 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 숨졌다고 18일 밝혔다.
윤씨는 지난 7월 2일 출근길 차 안에서 쓰러진 채로 발견돼 병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다. 뇌사 장기기증으로 심장, 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.
윤씨는 아내와 함께 TV를 보다가 아픔으로 어려움을 겪는 아이들을 보고 만약 우리가 그런 상황이 오면 남들을 위해 기증을 하자고 약속했다. 가족들은 언제나 어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움을 주던 윤씨의 따뜻했던 성품과 삶의 마지막에 다른 생명을 살리고 싶다던 약속을 지켜주고자 기증을 결심했다.
윤씨는 2018년도에 흑색종이라는 피부암을 진단받았지만, 5년 동안의 치료를 통해 2023년에 완치 판정을 받을 수 있었다. 병마와 싸우고 다시 일상으로 돌아온 윤 씨는 삶의 소중함을 더 크게 느끼게 됐고, 사회에 도움이 되고자 노력하는 삶을 살았다. 가족들은 윤 씨가 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠날 수 있도록 모두가 뜻을 모았다.
부산시에서 외아들로 태어난 윤 씨는 5살에 아버지를 여의고 홀어머니 밑에서 책임감이 강하게 자랐다. 어린 시절부터 운동을 좋아해 고등학교 시절에 야구부 활동을 했지만 어려운 가정형편에 꿈을 이루지는 못했다. 하지만 아들도 아버지를 닮아 운동에 관심을 가지며 야구 선수를 꿈꾸며 야구를 계기로 아들과 더 많은 시간을 보내기도 했다.
윤씨는 학교 졸업 후 한전KPS에 입사해 34년을 근무했으며, 15년 결혼 생활을 하면서 집안일을 함께하는 자상한 남편이며, 아들에게는 늘 따뜻한 아버지였다.
윤씨의 아내 전영신씨는 “기명씨, 내가 딸같이 장난 많이 치고 그랬는데 다 받아주고 늘 사랑으로 이해해 줘서 고마웠어. 다음 생에는 오빠가 내 아내로 태어나서 그렇게 살았으면 좋겠어. 많이 사랑해”라며 뜨거운 눈물을 흘렸다.
이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “아픈 경험을 딛고, 다른 사람들을 위해 더 많은 사랑을 나눠주겠다고 결심해 준 기증자 윤기명 님과 유가족의 숭고한 생명나눔에 감사드린다”며 “이러한 기적과 같은 일이 우리 사회를 따뜻하고 환하게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다”고 전했다.
