[중부판/캠퍼스 소식]한국기술교육대 外

O…한국기술교육대(총장 유길상)는 정부가 추진하는 ‘2025년도 하반기 개인기초연구(4과제), 이공학술연구기반구축(9과제)’에 최종 선정돼 14억2000만 원의 연구비를 지원받는다고 17일 밝혔다. 선정된 연구자는 에너지신소재화학공학부, 컴퓨터공학부, 디자인건축공학부 대학원 소속 등 총 4명이다. 이들은 각 1억8000만 원의 연구비를 3년간 지원받아 신소재, 바이오, 빅데이터, 건축공학 등 신진 연구를 창의적으로 수행할 계획이다.
O…한남대(총장 이승철)는 김병순 나노하이테크 대표이사가 장학금 2000만 원을 전달했다고 17일 밝혔다. 대학 측은 이날 전달받은 기부금을 학생 20명에게 100만 원씩 장학금으로 지급할 예정이다. 김 대표는 2005년 당시 한남대 일어일문학과에 다니다가 희귀병 루푸스로 고인이 된 딸 희진 씨를 기리기 위해 지난 20년 동안 총 1억4200만 원의 장학금을 전달했다.
O…충북대(총장 고창섭) 중앙도서관은 19일 오후 2시 중앙도서관 2관 5층 개신시네마에서 세계적인 바이올리니스트 정경화와 피아니스트 케빈 케너의 듀오 콘서트 실황 영상을 114분간 상영한다. △브람스 ‘바이올린 소나타 제1번 G장조 Op.78’ △그리그 ‘바이올린 소나타 제3번 c단조 Op.45’ △프랑크 ‘바이올린 소나타 A장조 FWV 8’ 연주를 감상할 수 있다. 대학 구성원과 충북도민 누구나 사전 접수 또는 현장 접수를 통해 선착순 50명까지 참여할 수 있다. 문의는 중앙도서관으로 하면 된다.
O…가톨릭관동대(총장 김용승)는 우종수 전 경찰청 국가수사본부장을 특임교수로 임명했다고 17일 밝혔다. 우 교수는 1995년 행정고시 합격 후 경찰청 고시 특채로 입직했다. 2022년 치안정감으로 승진해 경찰청 차장과 경기남부경찰청장을 지냈고, 국가수사본부장을 끝으로 3월 퇴직했다. 대학 측은 우 교수를 통해 경찰학 분야의 경쟁력 강화와 학생들의 현장 중심 학습 기회 확대를 기대하고 있다.
