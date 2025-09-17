“수상한 女 말걸어“…인천 중학생 유인 신고 뜻밖의 반전

인천 송도국제도시에서 ‘중학생 유인 의심’ 신고가 접수됐으나, 조사 결과 연예기획사의 길거리 캐스팅으로 확인됐다.
17일 인천 연수경찰서에 따르면 지난 15일 오후 3시40분경 연수구 송도동의 한 중학교 앞에서 누군가 중학생을 유인하려는 것 같다는 신고가 112에 접수됐다.
신고자는 “한 여성이 여학생들을 툭툭 건드리며 데려가 말을 걸고 있다”고 경찰에 전한 것으로 알려졌다.
경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV와 차량 번호를 확인해 신원을 추적한 끝에 30대 여성 A 씨를 특정했다.
■ 알고보니, 연예 기획사 길거리 캐스팅
조사 결과 A 씨는 연예기획사 직원인 것으로 확인됐다.
A 씨는 당시 기획사 대표가 운전하는 차에서 내려 중학생 2명에게 사원증을 보여주면서 부모 연락처를 받은 것으로 파악됐다.
경찰에 출석한 그는 “모델로 섭외하고 싶어서 부모 동의를 확인하려 했다”는 취지로 진술했다.
연예기획사 대표 역시 파출소에 직접 출석해 A 씨의 직원 신분을 증명했다.
경찰은 A 씨에게 범죄 혐의가 없는 것으로 결론 내리고 단순 해프닝으로 사건을 종결했다．
박태근 기자 ptk@donga.com
