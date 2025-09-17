동아일보

잔액 부족에도 태워준 버스기사, 승객이 내민 하얀종이엔…

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 9월 17일 07시 30분

코멘트

글자크기 설정


서울 시내버스 기사가 잔액 부족으로 난처해하던 승객을 배려한 뒤, 오히려 승객의 따뜻한 보답에 감동받은 사연이 온라인을 훈훈하게 만들고 있다.

16일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 서울 160번 시내버스를 운전하는 강모 기사와 승객 A 씨의 사연이 소개됐다.

‘잔액 부족’ 당황한 승객에 작은 배려

강 기사는 최근 마포경찰서 정류장에서 중년의 여성 승객 A 씨를 태웠다. A 씨가 단말기에 카드를 대자 “잔액이 부족합니다”라는 안내가 나왔다.

A 씨는 가방을 뒤져 만 원권을 내밀었지만 해당 버스는 ‘현금 불가 버스’였다.

강 기사는 A 씨의 카드 잔액이 700원인 것을 확인한 뒤 “이번에는 어린이 요금(550원)으로 처리하겠다”며 배려했다. 만석으로 분주한 상황 속에서 승객이 무사히 이동할 수 있도록 한 것이다.

■ 종점에서 확인한 편지 “오늘 두 번의 친절을 받았다”

A 씨는 내릴 때 기사 손에 꼬깃한 종이를 쥐여주고 떠났다.

카드 잔액 부족 승객을 배려한 버스기사가 종점에서 만 원과 감사 편지를 받고 감동했다. 누리꾼들은 “만원의 행복”이라며 훈훈한 반응을 보였다.
카드 잔액 부족 승객을 배려한 버스기사가 종점에서 만 원과 감사 편지를 받고 감동했다. 누리꾼들은 “만원의 행복”이라며 훈훈한 반응을 보였다.


강 기사가 종점에 도착해 종이를 펴보니 만 원짜리 한 장과 함께 진심어린 글이 적혀있었다.

편지 내용에는 “오늘 마포에서 저는 폰을 잃고 10분도 안 되어 마포경찰서 분실물센터에서 찾았습니다. 어떤 분께서 고맙게도 분실물 센터에 가져다 주셨습니다. 또 카드 버스비가 모자라는데 아이 요금으로 결제해 주신 기사님의 배려도 잘 받았습니다. 오늘 두 곳에서 이런 친절함을 받았으니 저도 뭔가 해야겠습니다. 기사님, 친구분과 시원한 음료수라도 꼭 드세요. 감사합니다. -삼양동 가는 사람-“이라고 쓰여있었다.

■ 기사 “녹초 될 뻔했는데 귀한 선물 덕분에 힘 솟아”

강 기사는 편지와 함께 받은 만 원권을 회사 관리자에게 보고했지만, “승객이 준 선물이니 기사님이 쓰시라”는 답을 들었다.

강 기사는 “제가 더 뿌듯했다. 퇴근시간이라 무척 힘들어서 녹초가 될 뻔 했는데 귀한 선물 덕분에 힘이 더 솟아버렸다”고 전했다.

누리꾼들은 “상대가 당황하지 않게 보여준 작은 배려가 결국 큰 감동으로 돌아왔다”, “만원의 행복이 이런 거구나”, “인류애가 충전되는 느낌”이라며 따뜻한 반응을 보였다.

#버스기사 배려#카드 잔액 부족#승객 편지#만원 선물#훈훈한 사연#서울 시내버스#보배드림
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0