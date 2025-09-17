동아일보

[속보]권성동 국힘 의원 구속…특검 ‘통일교 커넥션 수사’ 날개

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 17일 00시 39분

통일교측서 청탁 받고 1억 수수 혐의
법원 “증거인멸 우려 있다” 영장 발부
특검 수사 이래 현역의원 첫 구속

통일교 측으로 부터 불법 정치자금을 받은 혐의를 받고 있는 국민의힘 권성동 의원이 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com
통일교 간부로부터 불법 정치자금 1억여 원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받고 있는 국민의힘 권성동 의원이 구속됐다. 3대 특검 출범 이후 현직 국회의원이 구속된 건 이번이 처음이다.

서울중앙지법은 16일 권 의원에 대해 “증거인멸의 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 특검은 수사가 개시된 후 권 의원이 휴대전화를 교체하고 핵심 피의자들과 ‘차명폰’으로 연락하는 등 증거인멸 가능성이 높다며 구속 필요성을 강조해왔다.

권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 5일 서울 여의도의 한 중식당에서 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)을 만나 통일교 현안에 대한 청탁을 받고 불법 정치자금 1억여 원을 수수한 혐의를 받고 있다. 권 의원은 이날 영장심사에 출석하면서 “참담한 심정이다. 문재인 검찰의 주장이 거짓이었듯 이재명 특검의 주장 역시 거짓”이라고 주장했다.

김건희 특검(특별검사 민중기) 측은 수사를 담당했던 팀장을 포함한 세 명의 검사가 영장심사에 참여해 의견서 160여 쪽과 파워포인트(PPT) 자료 130여쪽을 제시했다. 특검은 앞서 윤 전 본부장이 권 의원에게 1억 원을 전달하고 며칠 뒤 동석자였던 통일교 관계자 윤모 씨에게 “권 의원에게는 신뢰 수준의 지원을 했다”고 보낸 문자메시지 등도 증거로 제시한 것으로 알려졌다.

특검은 2022년 2~3월경 경기 가평군 통일교 본부에 권 의원이 찾아가 한학자 통일교 총재에게 큰절을 하고 금품이 든 쇼핑백을 받아 간 게 아닌지도 추가로 확인하고 있다. 지난달 27일 특검에 나와 조사받을 당시 권 의원은 “(쇼핑백에는) 넥타이가 들어있었다”는 취지로 진술하며 금품 수수 의혹은 부인한 것으로 알려졌다. 넥타이는 통일교에서 자체 제작한 것으로 전해졌다.

건강 문제를 이유로 세 차례 특검의 출석요구에 응하지 않았던 한 총재는 17일 오전 출석해 조사받겠다고 밝혔다. 특검은 현재까지 확보한 진술과 물증을 토대로 조사한 뒤 통일교 청탁 의혹과 관련한 마지막 핵심 피의자인 한 총재에 대해서도 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
#국민의힘#통일교#불법 정치자금#구속영장#특검#증거인멸#청탁#정치자금법
손준영 기자 hand@donga.com
