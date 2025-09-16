‘관악구 피자집 살인범’은 41세 김동원… 경찰 신상공개

서울 관악구의 한 피자 가게에서 흉기를 휘둘러 인테리어 업자 등 3명을 숨지게 한 혐의를 받는 피의자의 신상정보가 16일 공개됐다.
서울경찰청은 이날 신상정보공개심의위원회를 열어 중대범죄신상공개법 제4조에 따라 피의자 김동원 씨(41)의 신상정보 공개를 결정했다고 밝혔다. 이날부터 30일간 서울경찰청 홈페이지에 정보가 게시된다.
경찰은 “심의 결과 인테리어 공사 이후 보수(A/S) 문제와 관련해 불만을 품고 3명을 살해하는 등 피해의 중대성 및 범행의 잔인성이 인정된다”며 “범행의 증거도 충분하며 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단해 피의자의 신상정보를 공개하기로 했다”고 설명했다.
김 씨 역시 신상정보 공개 결정에 ‘이의 없음’ 의사를 밝혔다.
김 씨는 3일 오전 10시 57분경 관악구 조원동에 있는 자신이 운영하는 피자 가게에서 흉기를 휘둘러 프랜차이즈 본사 임원 1명과 인테리어 업자 부녀 2명 등 3명을 살해한 혐의를 받는다.
그는 범행 당시 스스로 목숨을 끊으려다가 다쳐 병원에서 치료받은 뒤 10일 경찰에 체포됐다. 12일 법원은 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했다.
