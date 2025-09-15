대청도 해병부대 병장, 총상 입고 숨진채 발견

軍당국, 오발 사고 가능성 등 조사
해상 탐색 임무에 나섰던 해병대 병장이 머리에 총상을 입고 사망했다. 군 수사 당국 및 경찰은 해당 병장이 극단적 선택을 했을 가능성에 무게를 두는 가운데 오발 사고 가능성도 배제하지 않고 수사를 진행하고 있다.
잇단 군내 사망에 “사고 예방 전력”
14일 해병대에 따르면 13일 오전 인천 옹진군 대청도의 한 부대에서 A 병장이 사망한 채 발견됐다. 부대 간부가 이마에 총상을 입은 채 군용 트럭 운전석에 쓰러져 있는 A 병장을 발견해 신고했고, 즉시 응급치료 등을 실시했지만 13일 오전 9시 1분 최종 사망 판정을 받았다.
A 병장에 대한 부검이 진행된 가운데 A 병장은 개인 소총에서 발사된 실탄에 맞아 숨진 것으로 전해졌다. 일각에선 A 병장이 총기 오발 사고로 사망했을 것이란 관측도 제기됐지만 개인적인 문제로 신변을 비관한 나머지 극단적인 선택을 했을 가능성이 큰 것으로 알려졌다.
사망 원인이 잠정적으로 밝혀지면서 해병대는 유가족 동의하에 15일 영결식을 진행한다는 방침이다. 다만 오발 사고일 가능성을 완전히 배제할 수는 없는 만큼 정확한 사고 원인에 대한 조사는 영결식 후에도 계속 진행할 계획이다.
A 병장 외에도 최근 군에선 극단적 선택으로 결론 났거나 극단적 선택이 의심되는 사건이 잇달아 발생해 관련 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다. 2일엔 경북 영천 육군3사관학교 훈육관이던 B 대위가, 이에 앞서 지난달 23일엔 육군 C 하사가 각각 총기를 사용해 목숨을 끊었다. 공개되지 않은 비슷한 사건도 다수 있다는 것이 군 관계자들 전언이다. 안규백 국방부 장관은 5일 군 기강 확립 주요 지휘관 회의를 주관하고 “분야별 맞춤형 자살 예방 대책 등 제도적 방안을 적극 시행해 사고 예방에 전력을 다할 것”을 강조했다.
