무속인 행세하며 가스라이팅… 살인까지 한 50대女

전남 무안에서 무속인 행세를 하며 주변 사람들을 심리적으로 지배(가스라이팅)해 살인을 저지른 50대 여성이 붙잡혔다.
무안경찰서는 15일 살인·사체유기 혐의로 김모 씨(56·여)와 공범 이모 씨(59), 윤모 씨(51)를 검찰에 구속 송치할 예정이라고 밝혔다. 경찰에 따르면 김 씨 일당은 5월 15일 전남 목포 시내 공용주차장 2곳을 오가며 차 안에서 50대 여성을 폭행해 숨지게 했다. 이 과정에서 쇠망치까지 사용한 것으로 조사됐다. 이들은 시신을 비닐로 밀봉해 차량에 방치했고, 은폐를 위해 4개월간 합숙하며 차를 주기적으로 소독했다.
김 씨는 결혼 전력이 있음에도 자신을 30대 미혼 여성으로 속이고 이 씨와 윤 씨를 심리적으로 지배해 살인에 가담하게 했다고 경찰은 보고 있다. 이 씨에게 “암매장할 땅을 사야 한다”며 2000만 원을 받아 가로채기도 했다.
김 씨가 피해 여성을 처음 만난 것은 2018년으로, 김 씨는 자신을 무속인이라 속이고 접근해 친분을 쌓았다. 이후 “가족에게 연락하면 죽인다”고 협박하는 등 지속해서 돈을 요구한 것으로 조사됐다. 피해 여성은 지인에게 50만∼150만 원씩 돈을 빌려 김 씨에게 건네 왔고, 김 씨는 범행 직전까지도 “약속한 돈을 주지 않았다”며 폭언과 협박을 이어간 것으로 조사됐다. 경찰은 김 씨의 여죄를 캐고 있다.
