교촌, 조용히 순살 중량 200g 줄여…가격은 그대로

교촌에프앤비가 운영하는 교촌치킨이 순살치킨 중량을 30% 가까이 줄인 것으로 알려졌다. 가격은 그대로다.
또 닭다리살만을 사용해왔던 것과는 달리 닭가슴살 등의 부위를 섞어 만드는 것으로 전해졌다.
11일 관련 업계에 따르면 교촌치킨은 이날부터 순살치킨 제품군의 제조법을 변경해 판매를 시작했다. 기존 메뉴와 이름은 동일하다.
하지만 닭 부위와 조리 방식을 바꿨다. 먼저 육즙이 많고 부드러워 선호되는 닭다리살만으로 순살치킨을 만드는 대신, 가슴살 등을 혼합하기로 했다.
조리 방식도 붓으로 소스를 칠하지 않고 가맹점주가 소스를 버무리는 형태로 바뀌었다.
순살 메뉴의 조리 전 중량은 기존 700g에서 500g으로 줄였다. 소비자 판매 가격은 이전과 동일하다.
업계에서는 주력 메뉴 대부분에 부분육을 사용하는 교촌치킨이 닭고기 수급에 애를 먹자 치킨 제조법을 변경한 것으로 보고 있다.
한 업계 관계자는 “중량을 줄이거나 원재료를 변경하는 것은 프랜차이즈 본사가 비용 절감을 할 때 하는 일”이라며 “소비자 입장에서는 ‘소리 없는 가격 인상’인 셈”이라고 지적했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0