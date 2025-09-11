제주 감귤 수확량 작년보다 3% 감소 전망

한그루당 열매 수 78개 적어
올해 제주 감귤 생산 예상량이 평년보다 적을 것으로 전망됐다.
당도는 평년보다 0.5브릭스↑
제주도 감귤관측조사위원회와 제주도 농업기술원은 2025년 노지감귤 착과 상황 관측 조사 결과를 최근 발표했다. 조사는 8월 제주시 91곳, 서귀포시 229곳에서 이뤄졌다. 곳당 2그루씩 총 640그루를 대상으로 열매 수, 열매 크기(횡경), 나무 수, 과실 품질 등을 조사했다.
조사 결과, 제주지역 전체 생산 예상량은 39만5700t 내외(37만9700∼41만1700t)로, 지난해 같은 기간 관측량인 40만8300t보다 1만2600t(3%) 감소할 것으로 예측됐다.
나무 1그루당 평균 열매 수는 800개로 지난해(878개)보다 78개, 최근 5년 평균(832개)보다 32개 적었다. 제주시 평균은 512개로 전년 대비 532개, 5년 평균 대비 268개 적었고, 서귀포시는 861개로 전년보다 71개 많았지만 5년 평균보다는 49개 적은 것으로 나타났다.
당도는 7.4브릭스로 전년 대비 0.1브릭스, 5년 평균 대비 0.5브릭스 높았다. 산 함량은 2.91%로 전년보다 0.19%포인트, 5년 평균보다 0.43%포인트 낮았다. 이는 과실 비대기에 강수량이 적고 평균 기온이 높았으며 일조 조건이 양호해 품질이 향상된 것으로 분석된다.
농업기술원은 올해 5월 개화 상황, 8월 착과 상황에 이어 11월에 3차 관측 조사를 진행해 최종 생산 예상량을 발표할 예정이다.
