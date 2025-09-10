“알바할래?” 제주 초등생 유괴 시도한 30대男 긴급체포…추행 전과 있어

서귀포경찰서는 미성년자 약취 유인 미수 혐의로 30대 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 10일 밝혔다. 경찰에 따르면 A 씨는 9일 오후 2시 40분쯤 서귀포시 한 초등학교에서 약 170m 떨어진 도로변에서 여학생에게 다가가 “아르바이트할래”라고 유인하려 한 혐의를 받고 있다. 여학생이 거절하며 차량 번호를 확인하려 하자 그대로 달아났으나, 번호를 기억한 학생의 신고로 같은 날 오후 5시 54분 긴급체포됐다.
조사 결과 A 씨는 과거 추행 전과가 있는 것으로 드러났다. 경찰은 구속영장을 신청할 방침이며, 교육청 등 관계기관에 주의를 당부하는 공문도 발송했다.
같은 날 서울에서도 비슷한 사건이 발생해 60대 남성이 약취 미수 혐의로 경찰에 입건됐다. 이 남성은 관악구에서 학원을 가던 초등학생에게 다가가 “애기야, 이리 와”라며 손을 잡아끌려 한 것으로 드러났다. 그는 조사에서 “아이들에게 발레를 하라고 말했을 뿐”이라며 횡설수설한 것으로 전해졌다.
앞서 지난달 28일 서울 서대문구 홍은동에서 20대 남성이 초등학생 3명을 유인하려 한 사건 이후 비슷한 사건이 이어지며 학부모들 불안이 커지고 있다. 박현수 서울경찰청장 직무대리는 “10월 12일까지 서울 관내 초등학교 609곳의 등하굣길 안전을 강화하는 범죄예방 종합대책을 추진하겠다”고 밝힌 바 있다.
