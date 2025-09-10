열경련으로 의식 잃은 3세 아동, 경찰 신속 대응에 ‘기적 생환’

경기 광명에서 3살 남자아이가 갑작스러운 열경련으로 의식을 잃자 경찰이 순찰차로 단 2분 만에 병원에 이송해 위기를 막았다. 아이는 응급 치료를 받고 건강을 회복했다.
10일 경기 광명경찰서에 따르면 지난달 16일 오전 10시 30분경 경찰은 광명시 광명사거리역 인근 도로에서 어린아이가 위급한 상황에 처했다.
■ 열경련으로 의식잃은 아이, 경찰이 어떻게 발견했나?
당시 인근 도로에서 순찰 중이던 김형중 경위와 김용신 경사는 흰색 SUV 차량에서 들려오는 비명과 비상등을 보고 즉시 차량을 멈췄다.
차량에서 내린 여성은 기저귀만 찬 채 축 늘어진 아이를 안고 경찰에게 달려와 “아이가 열경련으로 의식이 없다”며 도움을 요청했다.
김 경위와 김 경사는 지체 없이 아이와 어머니를 순찰차에 태웠다. 이후 사이렌과 마이크 방송으로 도로 위 차량들의 양보를 유도하며 광명성애병원 응급실로 이동했다. 아이의 아버지는 자신의 차량으로 뒤따라 병원으로 이동했다.
■ 경찰, 아이와 어머니 태우고 2km 병원 2분만에 돌파
평소 정체가 심한 시내 구간이었지만 경찰은 약 2km 거리를 단 2분 만에 주파했다. 아이의 아버지는 뒤따라 자신의 차량으로 병원에 도착했다.
응급실로 옮겨진 아이는 의료진의 신속한 처치를 받고 의식을 되찾았다. 현재는 건강을 회복해 무사히 퇴원했다. 아이 부모는 “너무 다급해 눈물만 나던 순간, 경찰 덕분에 아들을 살릴 수 있었다”며 깊은 감사를 전했다.
■ 김형중 경위, 김용신 경사 “아이 빨리 구해야겠다는 생각뿐”
김 경위와 김 경사는 “아이를 빨리 구해야겠다는 생각뿐이었다”며 “생명을 구할 수 있어 뿌듯하고 다행스럽다. 앞으로도 국민의 생명과 안전을 최우선에 두고 경찰의 본분에 충실하겠다”고 전했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
