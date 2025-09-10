경찰 “KT 소액결제 피해자 최소 125명…액수 8000만원 넘어”

서울 서남권 및 경기, 인천 등 일부 지역에서 발생한 KT 이용자 소액결제 해킹 사건 피해자가 125명(124건)으로 늘어났다. 피해액은 8060만 원 상당으로 파악됐다.
10일 경기남부경찰청에 따르면 전날 오후 6시까지 파악된 피해자는 총 125명(124건)이다.
지역별로 보면 광명경찰서 73건(61건 이송·12건 이송예정)이 발생했으며 총 피해액은 4730만 원이다. 이밖에 금천경찰서 45건(2850만 원), 부천 소사경찰서 6건(480만 원) 등이다.
광명에서 발생한 61건에 대해서는 경기남부청으로 사건이 이송됐다. 나머지 63건에 대해서는 순차적으로 이송이 이뤄질 예정이다.
앞서 지난달 27일부터 최근까지 주로 새벽 시간대 경기 광명시와 서울 금천구 지역의 KT 이용자들로부터 ‘나도 모르게 모바일 상품권 구매 등이 이뤄졌다’는 휴대전화 소액결제 피해 신고가 잇따라 접수됐다. 부천 소사구와 인천 부평구에서도 비슷한 유형의 신고가 접수됐다.
KT는 이번 피해와 관련해 8일 오후 7시 16분 한국인터넷진흥원(KISA)에 침해사고를 신고했다.
과기정통부는 9일 정보보호네트워크정책관을 단장으로 이동통신 및 네트워크 전문가를 포함한 민관합동 조사단을 구성해 본격적인 조사에 착수했다. 정부는 해커가 유령 기지국을 세워 개인정보를 빼돌렸을 가능성에 무게를 두고 조사를 확대하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0