국악-록… 대구 남구청년예술제로 오세요

16일부터 2주 동안 무료 공연 개최
대구 남구 대덕문화전당은 16일부터 2주 동안 남구청년예술제를 개최한다.
판소리-정통 클래식-뮤지컬 무대도
먼저 16일부터 20일까지 닷새 동안 남구청년예술제의 열기를 띄울 프린지 페스타(FESTA)가 대구음악창작소 창공홀에서 막을 올린다. 최근 세계적으로 주목받고 있는 국악 공연이 펼쳐진다.
16일에는 국가무형유산 피리정악 및 대취타 전수자인 전소이가 첫 주자로 나서 독주회 ‘풍류’를 선보인다. 17일에는 전통 판소리 정신을 현대적으로 재해석한 소리꾼 구다영이, 18일에는 가야금 연주자 장예진이 무대에 오른다. 19일에는 청춘의 사랑, 이별, 열정, 희망을 노래하는 모던 록 밴드 원와트와 국악·록의 조화를 선사하는 밴드 난장이 공연한다. 20일에는 트럼페터 권오성이 독주와 앙상블 프로그램으로 정통 클래식의 매력을 보여줄 예정이다.
25∼26일 양일간 대덕문화전당 드림홀에서는 남구청년예술제 메인 공연이 이어진다. 25일에는 스트리트 댄스의 매력을 실험적인 무대로 선보일 팀모벤티가 무대를 장식한다. 26일에는 미니 뮤지컬 다시 한걸음 등 국악과 창작 뮤지컬이 어우러진 무대가 펼쳐질 예정이다.
모든 공연은 무료로 관람할 수 있으며, 티켓링크를 통해 사전 예약이 가능하다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0