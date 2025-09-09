복싱 경기 중 쓰러진 중학생 의식불명…父, 항의하며 자해

전국복싱대회 경기 도중 쓰러진 중학생 선수가 일주일째 의식불명 상태다. 해당 선수의 아버지는 아들을 병원으로 옮기는 과정에서 주최 측의 대처가 미흡했다고 주장하며 자해를 시도해 병원으로 이송됐다.
9일 제주 서귀포경찰서 등에 따르면 3일 오후 4시경 서귀포시 남원읍 공천포전지훈련센터에서 열린 제55회 대통령배 전국시도복싱대회 중등부 경기 도중 10대 A 군이 쓰러졌다.
A 군은 당일 1라운드에서 수차례 펀치를 맞은 뒤 2라운드가 시작된 지 얼마 지나지 않아 의식을 잃은 것으로 파악됐다.
그는 주최 측인 대한복싱협회가 마련한 사설 구급차로 서귀포의료원에 이송돼 뇌수술을 받았지만, 현재까지 의식을 회복하지 못하고 있다.
A 군의 가족은 주최 측의 경기 진행 방식과 구급업체 측의 대응이 미흡했다고 주장하고 있다. 119구급차가 아닌 사설 구급차를 이용해 시간이 지체되면서 ‘골든타임’을 놓치게 돼 상태가 악화했다는 지적이다.
A 군의 아버지인 40대 B 씨는 8일 오전 11시 40분경 경기장을 찾아 링 위에서 자해를 시도하기도 했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 B 씨를 공공장소 흉기 소지죄로 체포했다. 이후 병원으로 옮겨진 B 씨는 치료를 받아 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.
이 대회는 오는 12일까지 치러진다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
