광명 아파트서 고교생이 女초등생 납치 시도…CCTV로 체포

경기 광명시에서 10대 남학생이 초등학생 여아를 끌고 가려다 경찰에 붙잡혔다.
경기 광명경찰서는 미성년자 약취 미수 혐의로 고등학생 A 군을 체포해 조사하고 있다고 9일 밝혔다. A 군은 전날 오후 4시 20분경 광명시의 한 아파트에서 B 양(8)을 따라 엘리베이터에서 내린 뒤 입을 막고 끌고 가려 한 혐의를 받고 있다. A 군은 B 양이 크게 울자 그대로 달아났다.
B 양 부모의 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 통해 같은 날 오후 9시 45분경 자택에 있던 A 군을 체포했다. 다만 미성년자는 야간 조사가 불가해 이날 A 군을 상대로 범행 동기 등 자세한 사건 경위를 조사할 예정이다.
최근 서울에서도 초등학생 유괴 시도가 일어나 학부모들의 불안감이 커지고 있다.
경찰에 따르면 미성년자 유인 미수 혐의를 받는 20대 남성 2명은 지난달 28일 서울 서대문구의 한 초등학교 인근에서 초등생들에게 “집에 데려다주겠다”고 말해 붙잡혔다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0