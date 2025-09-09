깨끗이 손본 제주 소방차 8대, 인니·캄보디아서 새 사명 이어간다

제주에서 수년간 화재 진압과 인명 구조 임무를 수행해온 소방차들이 인도네시아와 캄보디아에서 새로운 사명을 이어간다.
제주특별자치도는 8일 인도네시아와 캄보디아에 소방차량 8대를 무상 양여하는 ‘글로벌 안전 나눔 소방차량 출정식’을 열었다.
제주 각 소방서에서 현역으로 사용되던 소방차량 8대는 정밀 정비를 거쳐 인도네시아와 캄보디아에 각각 6대, 2대씩 배편으로 보내진다. 인도네시아로 향하는 6대에는 펌프차 2대, 물탱크차 1대, 화학차 1대, 지휘차 2대가 포함됐고, 캄보디아에는 구급차 2대가 지원된다.
제주도는 차량 인도 후에도 오는 11월 현지를 직접 방문해 정비 기술과 운용법을 교육할 예정이다.
오영훈 제주도지사는 “이제는 지구촌 시대이므로 우리가 어디에 가든, 또 어디에 있든 함께 보호받고 존중받는 시대가 돼야 한다”며 “이들 차량이 캄보디아와 인도네시아에서 현지 국민들의 생명과 안전뿐 아니라 여행하는 우리 국민들의 안전까지 담보하는 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.
알리 안디카 와르다나 인도네시아 부대사는 “이번 기증으로 인도네시아 소방관들이 국민의 생명과 지역사회를 지키기 위한 대비 태세와 운영 역량을 크게 강화할 것”이라고 밝혔다.
앞서 제주도는 2011년부터 2020년까지 몽골에 8대, 세네갈에 1대의 소방차를 보낸 바 있다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0