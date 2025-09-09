‘친환경 전기’로 민간기업 RE100 지원… 글로벌 경쟁력 강화

발전 사업자와 수요 기업이 직접 재생에너지 전력 구매 계약을 맺는 제도. 각 기업의 자체 재생에너지 설비만으로는 100% 에너지 전환이 어렵기 때문에 외부 재생에너지 발전사업자와 PPA를 맺어 필요한 전력량을 확보한다. 세계적으로 PPA를 통한 RE100 조달 구성 비율은 27%에 이른다.