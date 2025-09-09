본문으로 바로가기
사회
게임기 앞 참승부… “내가 이겼다!”
동아일보
업데이트
2025-09-09 03:43
2025년 9월 9일 03시 43분
입력
2025-09-09 03:00
2025년 9월 9일 03시 00분
송은석 기자
8일 서울 광화문 하이커(HiKR) 그라운드에서 열린 ‘2025 게임문화축제’에서 청소년들이 격투 게임 ‘철권’을 체험하고 있다. 올해로 세 번째 열린 이번 행사는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관해 게임의 문화적 가치를 알리는 참여형 축제로 꾸며졌다.
#하이커 그라운드
#2025 게임문화축제
#철권
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
