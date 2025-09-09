동아일보

게임기 앞 참승부… “내가 이겼다!”

  • 입력 2025년 9월 9일 03시 00분

8일 서울 광화문 하이커(HiKR) 그라운드에서 열린 ‘2025 게임문화축제’에서 청소년들이 격투 게임 ‘철권’을 체험하고 있다. 올해로 세 번째 열린 이번 행사는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주관해 게임의 문화적 가치를 알리는 참여형 축제로 꾸며졌다.

송은석 기자 silverstone@donga.com
