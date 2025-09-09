육아 도우미 ‘K보듬 6000’ 홈페이지 개설

돌봄 시설 조회-예약 등 가능
경북도는 전국 최초로 추진 중인 온종일 공동체 돌봄 모델(K보듬 6000)을 활성화하기 위한 홈페이지를 개설했다고 8일 밝혔다. 6000은 육아 천국을 상징적으로 표현한 숫자다.
이용 파악해 인력 배치-운영
이 홈페이지(k6000.or.kr)는 누구나 쉽고 빠르게 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 설계했다. 시설 정보뿐 아니라 예약 기능을 결합해 실시간 돌봄 현황 조회부터 예약 완료까지 단 몇 분 만에 처리할 수 있다.
홈페이지는 모바일 환경에서도 호환되도록 제작했다. 지역별 돌봄 시설 검색·위치 안내와 시설 운영 시간, 기관 소식 등의 정보를 제공하고 일시·긴급 돌봄 실시간 예약, 자료 공유 등의 기능도 갖췄다. 또 예약 상황과 변경 사항을 즉시 확인할 수 있는 알림 서비스도 제공한다.
도는 홈페이지 개설을 계기로 빅데이터 기반의 스마트 행정을 강화한다. 예약 및 이용 통계 데이터를 축적·분석해 나이별, 시간대별, 지역별 수요를 실시간으로 파악하고, 이를 통해 돌봄 인력 배치와 운영을 설계할 예정이다.
엄태현 경북도 저출생극복본부장은 “K보듬 6000은 경북이 선도적으로 만든 온종일 공동체 돌봄 사업”이라며 “앞으로도 지역민의 의견을 적극 수렴해 서비스를 지속해서 개선하고, 보다 편리하고 만족도 높은 돌봄 환경을 만들 것”이라고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
