영월에 프리미엄 ‘한옥 호텔’ 오픈

오늘 ‘더한옥헤리티지 호텔’ 개장… 연면적 1만1860㎡, 24개 객실 운영
한옥의 전통을 현대적으로 재해석
베르사유 건축상 등 수상 잇따라
내년엔 한옥수영장도 선보일 예정
강원 영월군 남면 문개실마을에 들어선 한옥호텔 ‘더한옥헤리티지 호텔’이 9일 정식 개장한다. 이 호텔은 더한옥헤리티지㈜가 1000년 한옥 전통을 현대적 비전으로 재해석해 ‘뉴 헤리티지’라는 새로운 문화 자산으로 재창조하기 위해 추진됐다.
더한옥헤리티지는 그동안 회원제 분양 독채 형식으로 운영됐지만 이날 그랜드 오픈을 통해 일반 고객 대상 호텔 사업으로 영역을 확장했다. 문개실마을 33만7100㎡에 조성된 더한옥헤리티지는 국내 최대 한옥 문화 공간으로 한옥의 전통미와 현대적 편의성이 조화를 이룬다.
호텔의 건축면적은 1697m2, 연면적은 1만1860m2에 달한다. 이는 유네스코 세계문화유산으로 등재된 종묘 정전(正殿)의 건축면적 약 1270m2보다 넓은 규모다. 단일 목조 건축물 가운데 세계 최대 수준으로 꼽히는 종묘 정전과 견줘도 손색이 없는 위용을 갖춘 셈이다.
총 24개 객실 가운데 10실은 기존 회원제 독채로 운영되고, 이번 그랜드 오픈으로 새롭게 선보이는 14실이 일반 고객에게 개방된다. 객실은 코너스위트 산, 가온, 소담, 솔, 소담한실 등 5개 타입으로 구성됐다. 각 객실에서는 사계절의 자연을 눈에 담을 수 있다. 투숙객은 조식, 미니바, 웰컴드링크, 주안상, 갤러리·누각 관람, 무료 한옥 도슨트 투어 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.
호텔 내 부대시설도 주목할 만하다. 한식 파인다이닝 레스토랑 ‘몬토’, 제철 식재료를 활용한 올데이 다이닝 ‘나무’, 사계절의 정취를 마주하는 라운지 ‘고요’ 등이 마련돼 머무는 이들에게 특별한 경험을 제공한다.
더한옥헤리티지는 이미 국제 무대에서 인정받은 건물이다. 지난해 유네스코와 국제건축가협회가 주관하는 베르사유 건축상 호텔 부문 세계 1위를 수상했고, 국제 인테리어 디자인협회(IIDA) 글로벌 디자인 어워드 호텔 부문에서도 한옥 건축물 최초로 수상하는 성과를 거뒀다.
더한옥헤리티지는 공간 확장을 계속해 내년 1월에는 독채 2채, 6월에는 한옥수영장과 문화공간을 갖춘 ‘라온재’를 차례로 선보일 예정이다.
조정일 대표는 “더한옥헤리티지는 호텔의 의미를 넘어 한국의 아름다운 한옥 문화를 세계에 알리는 문화 외교의 거점이 되고자 한다”며 “국가 주요 행사나 국내외 VIP, 국제 귀빈들이 진정한 한국의 미학과 전통의 품격을 체험할 수 있는 대표 공간으로 자리매김하는 것이 우리의 지향점”이라고 밝혔다.
한편 그랜드 오프닝 행사는 ‘머무름의 깊이를 더하는 환대의 시작’을 주제로 9일 오후 4시 열린다. 행사에는 국악인 송소희의 축하공연도 포함돼 있다.
댓글 0