[단독]빅5도 전공의 ‘필수과’ 미충원…비수도권 필수과는 전공의 ‘0명’ 잇따라

올해 하반기 전공의(인턴, 레지던트) 모집에서 5대 대형병원(서울아산, 서울대, 삼성서울, 세브란스, 서울성모병원)은 필수의료 분야 전공의를 대부분 채우지 못한 것으로 나타났다. 필수의료는 외과, 응급의학과, 산부인과 등 꼭 필요한 분야다. 지방 일부 필수의료과는 전공의 합격자가 아예 없었다.
7일 보건복지부가 국회 보건복지위원회 서미화 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 하반기 5대 대형병원 전공의 전체 모집인원은 3150명으로 합격자는 2180명(69.2%)에 그쳤다. 이들 병원 소속 8개 필수의료 전공은 1273명을 모집했으나 합격자는 804명에 그쳤다. 소아청소년과는 모집인원 204명 중 74명(36.2%)이 합격했고, 심장혈관흉부외과는 79명 중 30명(37.9%)이 붙었다. 산부인과는 180명 중 119명(66.1%), 응급의학과는 114명 중 46명(40.3%), 외과는 171명 중 101명(59%)이 합격했다.
지방 필수의료에서는 전공의 지원율이 더 낮아졌다. 대구 지역 수련병원은 소아청소년과 전공의 61명을 모집했지만 합격자를 찾지 못했다. 전북 지역 수련병원에서는 산부인과 전공의 16명을 모집했지만 3명이 합격했다. 충북, 충남, 강원 지역은 각각 34명의 외과 전공의를 모집했지만 아무도 붙지 않았다. 박재찬 경북대병원 신경외과 교수는 “전공의가 전임의, 교수가 되면서 병원에 남는 구조인데 지역에서 머물 이들이 점차 사라지고 있는 꼴”이라고 말했다.
비수도권 수련병원의 필수의료 전공 지원율이 점차 떨어지면서 수련마저 공동화될 수 있다는 우려가 나온다. 한 소아청소년과 레지던트는 “지방 의국의 경우 전공의 수가 적으면 당직 시 백업할 인력이 부족하니 혼자서 모든 걸 책임지는 경우가 많다”며 “책임이 커지니 규모가 작은 의국일수록 오히려 전공의들이 큰 병원으로 이동하는 경우가 있다”고 했다.
이번 하반기 모집에서 복귀한 전공의는 총 7984명이다. 이미 수련 중인 인원을 포함한 전체 전공의는 1만305명으로 의정갈등 전 대비 76.2%가 복귀한 것으로 집계됐다.
한때 인기과였던 소아청소년과는 2017년 이대목동병원 사태를 기점으로 의료 분쟁 부담이 높은 전공과로 인식되며 인기가 추락했다. 다른 필수의료 전공 역시 의료 분쟁 부담, 잦은 당직 등 과도한 업무량 등으로 인해 수련하는 이들이 점차 줄어들고 있다. 의료계에서는 의정갈등을 거치면서 ‘필수과 기피 현상’이 더 심해졌을 것이라는 의견도 나온다.
이날 국회 보건복지위원회 김미애 국민의힘 의원실에 복지부가 제출한 자료에 따르면 올해 7월 소아청소년과 전문의는 6438명으로 지난해 6467명에서 감소했다. 2013년 5051명이던 소청과 전문의는 매년 100~200명 가량 증가해 2021년 6000명을 돌파했다. 2023년 6389명에서 지난해에도 6467명으로 늘었지만 올해 2분기 6441명으로 감소한 뒤 7월까지 추가로 감소했다.
소아청소년과 등 필수의료 진료과 기피 현상을 막기 위해서는 수련 환경과 제도를 개선해야 한다는 목소리가 나온다. 강희경 서울대병원 소아청소년과 교수는 “더 양질의 수련을 받을 수 있는 수련 체계를 마련해야 한다”며 “의료진 개인이 (시스템의 문제인) 의료사고의 책임을 오롯이 감당해야 하는 구조 속에서는 지원율이 떨어질 수밖에 없다. 제도적인 완충장치가 필요하다”고 말했다. 서 의원은 “특히 무너지는 비수도권 의료인프라를 살릴 골든타임을 놓치지 않도록 지방, 필수의료에 대한 전폭적인 대책 마련이 시급하다”고 했다.
