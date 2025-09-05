논술전형 개편… 자연계열 수리논술로 변경-수능최저학력 폐지

2026학년도 서울여대는 논술우수자전형을 크게 개편했다. 첫째, 자연계열 논술고사 유형을 수리논술로 변경했다. 출제 과목은 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ이다. 인문사회계열은 통합교과형 논술로 기존과 동일하게 제시문 자료와 도표 분석 및 견해를 제시하는 유형이다. 둘째, 수험생의 학업 부담을 완화하기 위해 논술우수자전형의 수능최저학력기준을 폐지했다. 셋째, 논술우수자전형은 자유전공학부에서만 모집한다. 인문사회계열 80명, 자연계열 40명, 총 120명을 선발한다. 논술고사 응시계열과 관계없이 2학년 진급 시 기독교학과와 예체능계열 학과(전공)를 제외한 모든 전공을 자유롭게 선택할 수 있다.
논술고사는 90분 동안 진행되며 인문사회계열은 2개 문항, 자연계열은 2∼4개 문항이 출제될 예정이다. 자연계열 수리논술 예시 문항과 모의논술 문항은 입학처 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 인문사회계열의 기출 문항도 공개돼 있다. 2026학년도 논술고사는 수능 직후인 11월 15일에 실시된다.
학생부종합전형, 서류형·면접형으로 나뉘어
학생부종합전형은 기존과 동일하게 크게 서류형과 면접형으로 나뉜다. 학생부종합전형 중 바롬인재서류전형과 기회균형전형은 서류 100%로 선발한다. 바롬인재면접전형, SW융합인재전형, 기독교지도자전형은 수능 후 면접이 시행된다. 1단계 서류 100%로 5배수(기독교지도자전형은 3배수)를 선발하며 2단계에서 1단계 성적 50%+면접 50%로 선발한다. 서류평가 요소는 학업역량, 진로역량, 공동체역량이며 면접에서는 진로역량, 발전가능성, 인성 및 의사소통 능력을 평가한다.
학생부교과 학생부 성적 100%로 선발
교과우수자전형은 교과 성적 100%로 선발하며 수능최저학력기준을 적용한다. 수능최저학력기준은 계열 구분 없이 국어·수학·영어·탐구 4개 영역 중 2개 영역 합 7등급 이내를 만족하면 된다. 탐구는 상위 1과목만 반영한다.
교과 성적은 3학년 1학기까지 이수한 국어, 수학, 영어, 사회, 과학의 전체 교과 성적을 반영한다. 진로선택과목은 가산점을 부여하며 3학년 1학기까지 이수한 국·수·영·사·과 교과의 진로선택과목 중 성취도가 높은 상위 3과목을 반영한다. 학교장 추천이 필요하며 고교별 추천 인원의 제한은 없다.
수험생들이 주목할 만한 학과
2021학년도부터 서울여대는 첨단 분야 관련 모집단위를 신설해왔다. 데이터사이언스학과(2021학년도), 첨단미디어디자인전공(2022학년도), 바이오헬스융합학과(2023학년도)에 이어 2024학년도에는 ‘글로벌ICT인문융합학부’를 신설하고 학부 내에 메타버스융합콘텐츠전공, 프랑스문화콘텐츠전공, 독일문화콘텐츠전공을 두고 있다. 2025학년도에는 교육심리학과를 심리·인지과학학부로, 정보보호학부를 지능정보보호학부로 개편했다.
2026학년도에 새롭게 개편되는 모집단위에는 식품생명공학과, 소프트웨어학과, 공예_컬렉터블디자인전공이 있다. 식품생명공학과는 빠르게 발전하고 있는 생명공학 기술과 식품의 공학적 영역을 다루는 최첨단 융합 학문이다. 국내외에서 활발하게 연구를 수행하고 있는 교수진이 최신 식품생명공학을 지도하며 학생들이 연구 프로젝트에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공하고 현장 실습과 취업 지원 프로그램을 통해 직무 역량을 강화하고 있다.
소프트웨어학과에서는 컴퓨터나 모바일 기기에서 사용되는 소프트웨어뿐만 아니라 자동차, 로봇, 우주, 금융, 기계, 미디어, 건설, 의료, 국방 등 다양한 사업 분야에서 필요로 하는 소프트웨어를 기획하고 설계, 개발, 운영할 수 있는 이론과 기술을 갖춘 인재를 양성한다. 2016년부터 과학기술정보통신부에서 주관하는 소프트웨어중심대학 사업에 선정돼 경쟁력을 갖춘 소프트웨어 인재 양성을 위한 교육 환경을 구축하고 있다.
공예_컬렉터블디자인전공은 공예의 기술적, 조형적 테크닉을 포함해 인간의 삶을 포괄하는 생활공간 및 의식주와 관련한 창의적 발상을 바탕으로 공예, 디자인 콘텐츠를 기획하고 제작할 수 있는 인재를 양성한다.
