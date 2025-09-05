첨단산업 분야 혁신인재 양성… 총 1934명 선발

경남대학교(총장 박재규)는 1946년 개교 이래 79년의 역사와 전통을 자랑하며 세계 속의 지역발전을 주도할 ‘창의·융합 지역 인재’를 양성하는 명문 대학으로 성장하고 있다. 아름답고 친환경적인 월영(月影) 캠퍼스와 미래지향적 첨단 교육 시설들은 학생들에게 최상의 면학 분위기를 제공해 학업과 더불어 성공적인 진로를 개척하도록 돕고 있다.
우리나라 산업 중심지인 경남 창원시에 자리 잡은 경남대는 현재 ‘디지털 대전환의 허브, 글로컬 100년 대학’이라는 비전을 품고 교육, 연구, 산학협력, 거버넌스 4개 분야에 대한 혁신적 도전과 특성화에 주력하고 있다. 특히 인공지능(AI), 제조 ICT, 소프트웨어 등 첨단산업 분야에 집중하면서 지역 산업 발전은 물론 혁신적 인재 양성에 박차를 가하고 있다.
이러한 역량은 비수도권 대학 30곳을 뽑아 학교당 5년간 국비 1000억 원을 지원하는 교육부의 ‘글로컬대학30 사업’에서 예비지정 대학으로 선정되는 원동력이 됐다.
세계적 대학으로 뻗어가려는 경남대의 혁신 역량은 각종 국책사업 선정으로 이어지고 있다.
최근에는 교육부와 경상남도가 주관하는 ‘2025년 경상남도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업’ 공모에서 총 12개 과제, 5년간 640억 원(2025년 128억 원)을 확보하는 쾌거를 이루며 지역과 대학의 동반 성장을 위한 선제적이고 혁신적인 사업을 이끌게 됐다.
2026학년도 수시모집 총 1934명 선발
경남대는 2026학년도 수시모집에서 7개 학부, 44개 학과에서 총 1934명을 모집한다.
수시모집 접수는 오는 8일 오전 9시부터 12일 오후 6시까지 경남대 입학안내 홈페이지 혹은 진학어플라이를 통해 인터넷으로만 진행된다. 모든 전형 간 6회까지 복수 지원할 수 있으며 하나의 전형에는 하나의 모집단위만 지원이 가능하다. 서류 제출은 8일 오전 9시부터 23일 오후 6시까지 완료해야 한다. 원서 접수일 기준 1개월 이내에 발급한 서류만 제출할 수 있으며 우편으로 제출할 경우 마감일 소인분까지만 인정된다. 방문 제출은 경남대 본관 1층 입학처로 하면 된다.
합격자 발표는 수능최저학력기준 미적용 전형이 11월 6일 오후 5시, 적용 전형이 12월 10일 오후 5시로 각각 예정돼 있다. 전형별 면접 기간과 합격자 발표가 다른 만큼 수험생들은 자신의 전형 일정을 경남대 입학 홈페이지에서 확인하면 된다.
2026학년도 경남대 수시모집에서는 일반전형과 지역인재전형의 간호학과 및 물리치료학과의 수능최저학력기준이 변경됐다. 기존 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합이 간호학과는 8 이내, 물리치료학과는 9 이내였으나 2026학년도부터는 간호학과는 9 이내, 물리치료학과는 10 이내로 조정됐다. 또 학교폭력 기재 사항을 필수적으로 반영해야 한다.
