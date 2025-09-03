클럽 직원에 침뱉고 주먹질 외국인 “아버지가 외교관”

채널A

경찰이 검거한 외국인은 콩고민주공화국 국적의 20대로 알려졌다. 외국인은 경찰 조사에서 아버지가 외교관이라고 주장한 것으로 전해졌다. 외교관의 가족은 주재국에서 형사 사건 책임을 지지 않는 면책특권을 갖는다. 하지만 외국인의 아버지가 외교관이었던 건 5년 전 일로, 현재 국내에서 근무하고 있지 않은 것으로 전해졌다.