소기업-소상인 위한 경제 아카데미 개최

대구신용보증재단은 지역 소기업과 소상공인을 위한 제19기 CEO경제아카데미를 개강했다고 3일 밝혔다.
올해는 다양한 분야의 전문 강사진과 산업시찰을 결합한 교육과정을 운영한다.
특히 급변하는 경제 환경 속에서 지역 리더들에게 꼭 필요한 △인공지능(AI)·빅데이터 △경제 동향 △세무 △법률 △고객관리 △마케팅 △ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 등 9개 주제를 확정했다.
참가자는 이달부터 10주간의 장기 과정을 통해 경영 노하우를 공유하고, 협력 네트워킹을 확대할 수 있을 것으로 보인다. 산업시찰은 창원의 두산에너빌리티와 주류기업인 ㈜무학의 생산·유통 과정을 살펴볼 예정이다.
CEO경제아카데미는 2008년 시작해 18기까지 총 770여 명의 수료생을 배출했다.
올해 과정의 자세한 내용은 대구신용보증재단 교육 홈페이지에서 확인하거나 기업성장지원센터로 문의하면 된다.
박진우 대구신용보증재단 이사장은 “올해 아카데미를 통해 글로벌 관세전쟁과 AI 중심의 디지털 전환이라는 위기 속에서 새로운 기회를 만들고, 혁신을 통해 더 큰 성장을 이루며 높은 곳으로 나아가길 기대한다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
