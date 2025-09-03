또 공사장 추락사고…성동구 아파트 15층서 50대男 떨어져 심정지

서울 성동구 한 아파트 건축 공사 현장에서 50대 근로자가 추락하는 사고가 발생했다.
3일 소방당국에 따르면 이날 오전 9시 45분쯤 성동구의 한 아파트 공사 현장에서 50대 근로자 A씨가 추락하는 사고가 발생했다는 신고가 접수됐다.
A씨는 15층에서 외벽에 거푸집을 설치하는 작업을 하던 중 추락한 것으로 전해졌다. 그는 심정지 상태로 병원에 이송됐다.
당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
최근 이재명 대통령은 ‘산업재해와의 전쟁’을 선포했지만, 건설 현장에서는 여전히 근로자 추락 사고가 잇따르고 있다.
전날 서울 서초구 방배동의 한 빌라 건설 현장에선 60대 작업자가 추락해 숨졌다. 지난달 8일에는 경기 의정부시 신곡동 소재 아파트 신축 현장에서 50대 하청업체 근로자가 낙하물 방지망 해체 작업 중 추락해 사망했으며, 같은달 23일에도 인천 연수구의 한 단독주택 신축공사 현장에서 외국인 작업자 1명이 추락해 숨졌다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0