‘김건희 나토 목걸이 자수’ 서희건설 회장 ‘휠체어 출석’

김건희 여사에게 다이아몬드 목걸이 등 억대 금품을 건네고 사위 인사 청탁을 한 이봉관 서희건설 회장이 휠체어를 타고 특검 조사를 받으러 나왔다. 법조계 안팎에선 “불리할 때면 환자복을 입은 채 휠체어를 타고 법정이나 검찰에 나오던 일부 기업인들의 모습과 유사하다”는 지적이 나왔다.
2일 김건희 특검(특별검사 민중기)은 2022년 대선 직후 김 여사에게 6000만 원대 반클리프아펠 목걸이 등 억대 장신구 3종을 건넸다는 내용의 8페이지 분량의 자수서를 제출한 이 회장을 오전 10시부터 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이 회장은 선글라스와 마스크를 낀 채 휠체어를 타고 특검 사무실로 들어가며 취재진의 질문에 아무런 답도 하지 않았다. 같은 날 오후 2시엔 이 회장의 사위 박성근 전 국무총리 비서실장도 참고인 신분으로 특검에 나와 조사를 받았다.
이 회장은 지난달 11일 한 대학병원에서 수술을 받았다. 특검은 이 회장이 진술하지 못할 정도의 건강 상태는 아닌 것으로 파악하고 있다고 밝혔다. 이 회장은 사위인 박 전 실장의 인사 청탁을 위해 금품을 건넸다는 자수서 내용과 동일하게 특검 조사에서 진술한 것으로 알려졌다. 특검은 조사 도중 이 회장이 혈압 등 건강 문제를 호소해 오후 5시경 조사를 마쳤고, 이 회장은 조서 열람 없이 돌아갔다. 특검은 추가 조사 일정을 조율하기로 했다.
특검은 이 회장에게 뇌물죄와 알선수재죄 중 어떤 혐의를 적용할지 검토하고 있다. 김 여사가 공무원 신분이 아니어서 뇌물죄를 적용하려면 윤석열 전 대통령과의 공모 입증이 필요하지만, 특검은 이 회장이 윤 전 대통령 취임을 축하하며 금품을 건넨 만큼 뇌물죄 적용 가능성도 열어 두고 있다. 뇌물죄는 공여자까지 처벌하지만 알선수재죄는 금품을 받은 측만 처벌 대상이다.
