사회
‘물방울’로 본 그의 발자취… 고 김창열 회고전
동아일보
업데이트
2025-09-02 03:56
2025년 9월 2일 03시 56분
입력
2025-09-02 03:00
2025년 9월 2일 03시 00분
전영한 기자
1일 서울 종로구 국립현대미술관에서 관람객들이 한국 현대미술 거장 고 김창열 작가(1929∼2021)의 작품을 감상하고 있다. 이곳에서는 지난달 22일부터 회고전이 열려 회화, 조각, 자료 120여 점이 전시되고 있다.
#김창열
#김창열 회고전
#물방울
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
