‘퇴직로보일임’ 고객에 상품권

삼성증권이 퇴직로보일임 순입금 고객에게 상품권을 지급하는 이벤트를 10월 31일까지 진행한다고 밝혔다. 해당 이벤트는 퇴직로보일임 서비스에 100만 원 이상∼300만 원 미만 순입금 시 모바일 상품권 5000원권, 300만 원 이상 순입금 시 1만 원권을 지급한다. 경품은 11월 말 한꺼번에 제공될 예정이다. 다만 퇴직로보일임 잔고 유지가 필수다. 퇴직연금 로보일임은 로보어드바이저가 알고리즘, 빅테이터 분석을 통해 포트폴리오를 자동 운용하는 서비스다. 자신의 투자 성향과 선호하는 운용 스타일을 선택하면 맞춤형 자산배분 전략을 기반으로 포트폴리오가 운용된다. 삼성증권은 쿼터백자산운용과 디셈버앤컴퍼니와 제휴해 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 내에서 로보일임 서비스를 제공하고 있다.
삼성증권은 최근 로보어드바이저 서비스가 단순히 은퇴를 앞둔 고객뿐 아니라 장기적인 퇴직연금 관리를 고민하는 젊은 직장인들까지 폭넓은 고객층에서 주목받고 있다고 설명했다. 특히 장기간 방치되기 쉬운 퇴직연금을 적극적으로 운용할 수 있어 젊은 직장인들에게 도움이 될 수 있다는 얘기다.
삼성증권에 따르면 연령대별 가입자는 50대 고객 비중이 전체의 51%로 가장 높았다. 이어 60대 25%와 40대 16%대 순으로 나타났다. 은퇴 준비를 앞둔 중장년층이 가장 많은 것으로 나타났으나 전체 가입자 수 증가와 함께 30대 가입 고객도 늘고 있다. 삼성증권 관계자는 “퇴직연금 시장에서도 디지털 기반 자산관리가 빠르게 확산되고 있다”며 “이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 인공지능(AI) 기반 퇴직연금 자산관리 서비스를 경험하고 장기적인 퇴직연금 자산관리를 이어 나가길 기대한다”고 말했다.
댓글 0