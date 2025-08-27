아트 페어부터 패션-뷰티… 서울 도심이 ‘전시장’ 된다

9월 내내 문화-예술행사 열려
다음 달 서울 도심이 문화와 예술이 숨 쉬는 거대한 전시장으로 변신한다. 세계적 명성을 지닌 아트·디자인 페어부터 패션·뷰티·건축 축제까지, 한국 문화의 위상을 확인할 수 있는 다양한 행사가 연이어 열린다.
‘디자인 마이애미’ 亞 첫 개최
서울시는 9월 한 달 동안 ‘디자인 마이애미 인 시추(Design Miami. In Situ)’를 비롯해 국내 최대 아트페어 ‘키아프 서울(KIAF SEOUL)’과 ‘프리즈 서울(Frieze Seoul)’, ‘서울도시건축비엔날레’ 등 굵직한 행사가 줄줄이 개최된다고 26일 밝혔다.
세계적인 디자인 페어인 ‘디자인 마이애미 인 시추’는 서울에서 아시아 최초로 열린다. 미국 외 도시에서는 3년 전 파리에 이어 두 번째다. 런던, 뉴욕, 파리 등에서 활동하는 글로벌 디자인 갤러리 16곳과 국내외 디자이너·작가 70여 명이 참가해 170여 점의 작품을 선보인다. 행사는 9월 1일부터 14일까지 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장을 중심으로 진행된다.
이어 9월 3일부터 강남구 코엑스에서는 국내 최대 아트페어인 ‘키아프 서울’과 ‘프리즈 서울’이 동시에 막을 올린다. 올해 키아프 서울에는 20여 개국 175개 갤러리, 프리즈 서울에는 30여 개국 120여 개 갤러리가 참여한다.
도시 건축 축제인 ‘서울도시건축비엔날레’도 9월 26일 개막해 54일간 이어진다. 종로구 열린송현녹지광장과 중구 서울도시건축전시관 일대에서 열리며, 세계적 디자이너 토머스 헤더윅이 총감독을 맡아 관심을 모은다.
DDP에서는 이달 28일부터 9월 14일까지 대형 설치 작품을 선보이는 ‘디자인&아트’가 펼쳐진다. 올해는 프랑스 키네틱 아티스트 뱅상 르루아, 호주의 인터랙티브 아트 스튜디오 이너스가 참여한다. 같은 날 개막하는 ‘서울라이트 DDP 가을’, ‘DDP 스페셜 투어’, ‘서울뷰티위크’도 시민들에게 다채로운 문화 체험 기회를 제공한다.
또 9월 1일부터 7일까지는 25회를 맞은 ‘2026 S/S 서울패션위크’가 DDP와 도심 곳곳에서 진행된다. 늦여름과 초가을, 서울 도심은 세계적인 문화·예술 축제로 한층 뜨겁게 달아오를 것으로 전망된다.
임재혁 기자 heok@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0