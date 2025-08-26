동아일보

싸이 흠뻑쇼 티켓 80장 수수 소방관…“40장 버렸다” 진술

지난달 26일 속초에서 열린 싸이 흠뻑쇼. 뉴스1
가수 싸이의 콘서트 ‘흠뻑쇼’ 티켓 80장을 공연기획사로부터 받아 청탁금지법 위반 혐의로 입건된 소방 간부가, 받은 표 중 절반은 파쇄했다고 진술한 것으로 전해졌다.

25일 채널A 보도에 따르면, 소방 간부 A 씨는 최근 경찰 조사에서 “콘서트 입장권 80장 가운데 40장은 파쇄했다”는 취지로 진술했다.

A 씨는 지난 6월 28~29일 인천아시아드 주경기장에서 열린 ‘싸이 흠뻑쇼’ 티켓을 공연기획사로부터 받은 혐의를 받고 있다.

■ 기획사 “소방 가족 초청용”…기관장 보고는 누락

기획사 측은 “소방공무원 가족 초청 명목으로 전달했다”는 입장을 내놨다. 그러나 A 씨는 이 사실을 기관장에게 보고하지 않았다.

싸이흠뻑쇼 티켓 가격은 인천 공연 기준으로 1장에 17만 5000원~18만 5000원으로 책정됐다. 80장 가격은 약 1400만 원~1500만 원으로 계산할 수 있다. 이 때문에 700만원을 훌쩍 넘는 표를 파쇄했다는 A 씨 주장은 신빙성이 떨어진다는 지적이 나왔다.

■ 소방 노조 “윗선 상납·타 기관 제공 여부도 조사해야”

소방공무원 노조는 A씨가 티켓 일부를 상급자에게 상납했거나, 소방관이 아닌 다른 공무원들에게 제공했을 가능성도 배제할 수 없다고 주장했다.

경찰은 A씨가 입장권을 되팔았거나 뇌물로 활용했을 가능성에 무게를 두고 수사를 이어가고 있다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
