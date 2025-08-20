‘싸이 흠뻑쇼’ 효과…공연 당일 속초서 75억 쓰고 갔다

지난달 26일 가수 싸이의 공연 ‘흠뻑쇼’가 진행됐던 강원 속초시에서 단 하루 만에 75억 원 이상의 소비가 발생한 것으로 나타났다.
속초시와 KT, 고려대학교 디지털혁신연구센터가 공동으로 수행한 통신 및 소비 데이터 분석에 따르면, 축제 당일 행사장을 찾은 방문객은 2만 3855명이었다. 이 중 외지인의 비율은 전체 88%에 달하는 2만 1000여 명이었으며, 특히 수도권 거주자가 전체 외지인의 66.5%를 차지한 것으로 나타났다.
공연 당일 속초시에서 발생한 75억 원의 소비 중 외지인 소비만 약 51억 원으로 전체의 80%를 차지했다. 연령대별 외지인 방문객은 20대가 약 7200명으로 34.3%를 기록했으며, △30대(5200여 명) △40대(3500여 명) △50대(2300여 명) △10대(1900여 명) 순이었다. 60대 이상 관광객도 600여 명이었다. 외지인 관광객 중 22.26%는 공연 후에도 24시간 이상 속초에 머문 것으로 확인됐다.
공연 당일 속초시에서 소비된 총 75억 원은 전 주 60억 원 대비 23% 이상 급증한 수치다. 특히, 소비 유입 관광객 중에서는 서울·경기·인천의 기초자치단체가 상위 20위권을 대부분 차지해 수도권 소비가 속초 현지 상권까지 직결됐음을 보여줬다.
시는 “이번 데이터 분석 결과를 통해 대형 공연이 수도권 관광객의 유입은 물론 실질적 소비까지 이어짐을 수치로 입증했다”며 “이번 싸이 흠뻑쇼 속초가 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣은 사례로 보고, 향후 축제 운영 전략과 관광정책 수립에 이번 분석 결과를 적극 반영한다는 방침”이라고 밝혔다.
이병선 속초시장은 “속초에서 진행되는 대형 공연이 비단 속초 시민에 한정되지 않고 전국적으로 높은 관심을 불러일으킴을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 속초만의 매력과 품격을 살린 관광정책을 통해 지속 가능한 도시브랜드를 구축할 것”이라고 밝혔다.
댓글 0