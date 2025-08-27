K-스마트팜 허브대학 연암대학교… 2026학년도 수시모집

연암대(총장 육근열)는 K-스마트팜 허브대학의 성공적 추진을 위해 지난 7월 최첨단 자동화 수직농장 연구센터인 ‘그린테크 이노베이션센터(GreenTech Innovation Center)’를 개관했다.
연암대는 ‘그린테크 이노베이션센터’를 통해 △정밀한 재배 환경 제어 실습 △데이터 기반 작물 재배연구 △글로벌 선도 기업과의 기술 협업 및 공동연구 등을 수행할 예정이다. 더불어 청년 창업농 육성, 데이터 기반 농업 교육, 글로벌 기술 실증, 산업체 연계를 결합한 융복합 교육 공간으로 활용할 계획이다.
연암대는 그린테크 이노베이션센터를 비롯해 스마트팜 모듈형 온실, 창사원(시티팜) 등 최첨단 실습 인프라를 갖춘 ‘스마트팜 클러스터’를 운영 중이다. LG로부터 기증받은 약 2만 6000평 부지에 국내 최대 규모의 ‘K-스마트팜 에듀콤플렉스’ 단지를 조성해 농고생, 대학생, 청년농, 산업체 대상의 교육과 기술 실증을 지속적으로 확대할 계획이다.
연암대는 2026학년도 수시 1차 모집에서 전체 모집 인원의 87%인 384명을 뽑는다. 이 가운데 일반 전형 모집인원은 전년 대비 2명이 증가한 318명이다.
수시 1차에서 가장 많은 학생을 선발하기 때문에 연암대에 관심있는 학생들은 적극 지원하는 것이 좋다. 스마트 축산 계열과 스마트 원예 계열에서는 정원 내 ‘경력자 특별전형’을 모집한다. 지원 자격으로는 당해 연도 입학일 기준으로 산업체에서 6개월 이상 재직했거나 ‘축산 또는 농업경영’ 경력이 6개월 이상인 경우 또는 특성화고나 마이스터 졸업(예정자)로 6개월 이상 근무자, 귀농·귀촌·귀어 교육 80시간 이상 이수자가 해당된다.
수시 모집은 교과 성적(고교 2학년 전 과목 석차 등급) 80%와 면접 20%를 반영한다. 수시 1차 모집 원서 접수는 9월 8일에서 9월 30일까지며 대학 온라인 접수 시 무료로 지원이 가능하다.
댓글 0