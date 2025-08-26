‘K아레나’ 유치 준비… 광명 정책전담팀 구성

“일자리 창출, 기업 투자 유치 이어질 것.”
경기 광명시는 광명시흥 3기 신도시에 ‘K아레나’를 유치하기 위해 정책전담팀(TF)을 구성했다고 25일 밝혔다. K아레나는 복합문화 기능을 갖춘 공연형 시설이다.
박승원 광명시장은 지난달 민선 8기 3주년 브리핑에서 “광명시흥 3기 신도시에 제2 예술의전당 같은 문화복합시설 기능을 갖춘 ‘K팝 아레나’를 유치하겠다”는 구상을 밝힌 바 있다. 이번 TF 구성은 그 후속 조치다. ‘K컬처 시대를 위한 콘텐츠 국가전략산업화’가 새 정부 국정과제 중 하나인 만큼, 광명시는 K아레나를 거점으로 문화 집적 산업을 본격 육성해 ‘광명의 미래 100년’을 책임질 핵심 성장 동력으로 삼겠다는 구상이다.
TF 단장은 정순욱 광명시 부시장이 맡았으며 △전략기획 △산업유치 △도시계획 △행정지원 등 4개 분과로 나눠 8개 부서와 광명문화재단이 참여한다. TF는 아레나 공연장 유치를 위한 기본 전략 수립을 시작으로 케이팝 산업 생태계 조성, 건립 구상안 마련, 행정절차 이행, 민자 유치까지 전 과정을 준비하게 된다. 분과별 수시 회의와 정기 회의를 통해 세부 정책 과제와 실행 전략을 구체화하고, 중앙정부·경기도 등과 협력할 예정이다. 박 시장은 “공연·문화 관련 핵심 콘텐츠와 연관 산업을 집중적으로 육성해 새로운 일자리 창출, 지역 상권 활성화, 기업 투자 유치로 이어지도록 하겠다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0