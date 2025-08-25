“망치로 머리 맞은 개”라더니 반전…나주 주민들 분노한 이유

전남 나주의 한 마을 주민들이 동물권 단체를 명예훼손 혐의로 고소했다.
나주시 금천면 이장협의회는 “동물권 단체가 ‘개도살 시도’ 허위글을 SNS에올렸다”며 A단체를 경찰에 고소했다고 24일 밝혔다.
고소장에는 마을에서 개를 도살한 사실이 없었지만 A단체가 마치 동물학대가 있던 것처럼 글을 올려 마을의 명예를 실추시켰다는 내용이 담겼다.
■ 중복 다음날 피투성이 개 발견
이 사건은 중복 다음날인 지난달 31일 벌어졌다. 당시 금천면 연동길 인근에서 한 시민이 머리를 크게 다친 25㎏ 수컷 개를 발견해 시 동물보호센터에 구조를 요청했다. 이에 보호센터가 출동해 공공동물병원으로 옮겨 치료를 진행했다.
이후 A 단체는 이를 ‘도살 사건’으로 규정하며 SNS와 홈페이지에 올렸고, 사건은 일파만파 퍼지면서 누리꾼 공분을 일으켰다.
■ 동물권 단체 “개고기 도살 시도” 주장
A단체는 게시물에서 “망치로 머리를 수차례 가격 당한 개가 탈출해 피투성이 상태로 마을에 나타났다”며 “복날을 전후해 심심치 않게 발생하는 둔기 폭행은 대부분 개고기 소비와 관련된 도살 시도”라고 적었했다.
이어 “시골 마을의 누군가가 은밀히 개를 잡으려 했다는 강력한 증거”라며 “중복 날 머리를 가격당한 채 피를 흘리며 탈출한 개는 어딘가에 숨어 있다가 다시 마을로 돌아와 쓰러졌다”고 주장했다.
온라인에서는 “잔인한 인간들”이라며 인근 주민들에 대한 비난글이 쇄도했다.
■ CCTV 확인해 보니 “개싸움”
하지만 경찰이 마을의 폐쇄회로(CC)TV를 정밀 분석한 결과 이는 학대나 도살과는 관련이 없었고, 새벽 시간 ‘개들간의 싸움’으로 인한 상처로 확인됐다.
A단체는 지난 16일 “경찰 CCTV조사 결과 ‘개에 의한 물림’ 사고로 결론이 났다”고 후속 게시글을 올리면서도 앞선 도살 시도 글은 정정하지 않았다.
■ “추측으로 단정지어 마을 명예 훼손”
이에 주민들은 허위게시물 유포에 대한 사과와 게시물 삭제를 요구하고 있다.
이광희 금천면 이장협의회 회장은 “나주 마을 주민들이 개를 도살하지도 않았지만 정확한 경위를 알지 못한 채 추측을 단정 지어 게시물을 올려 마을의 명예를 훼손했다”고 분노했다.
나주시 관계자는 “근거 없는 의혹과 허위 정보는 애견인들의 혼란과 불신을 초래할 수 있다”며 “사실에 입각한 대응과 철저한 관리로 신뢰를 지키고 동물 복지를 강화해 가겠다”고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0