K팝 아이돌, 브라질서 ‘강제 입맞춤’ 당할뻔…주최측 “성추행, 용납 못해”

해외 공연을 위해 브라질을 방문한 K팝 아이돌 그룹의 한 구성원이 현지 여성 팬으로부터 강제로 입맞춤을 당할 뻔했다. 해당 주최 측은 이번 사태를 성추행으로 규정하며 “깊은 유감을 표한다”고 했다.
브라질 매체 G1에 따르면 이달 17일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 ‘제18회 한국문화의 날’ 행사 무대에 오른 8인조 보이그룹 YOUNITE(유나이트) 구성원 은호는 이동 중 한 여성 팬으로부터 입맞춤을 당할 뻔했다.
해당 상황은 동영상으로 촬영됐다. 당시 영상을 보면, 유나이트가 군중 사이로 지나가던 순간 사람들을 비집고 앞으로 나온 한 여성은 갑자기 은호를 향해 손을 뻗더니 얼굴을 들이밀었고, 곧바로 입맞춤을 시도했다. 여성은 즉시 관계자에 의해 제지됐으며, 은호는 경호 인력과 함께 현장을 급히 빠져나왔다.
현지 팬들도 해당 여성의 행동을 성추행으로 규정하고 비판의 목소리를 높이고 있다. 한 팬은 소셜네트워크서비스(SNS)에 “아티스트의 사생활과 신체의 자유를 침해하는 명백한 범죄”라고 지적했다.
행사 조직위원회는 성명을 통해 “행사에서 한 팬이 아티스트에게 강제로 입맞춤을 시도한 성추행 사건에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “어떠한 형태의 성추행도 용납될 수 없음을 다시 한번 강조한다”고 밝혔다.
이어 “개인의 존엄, 존중, 안전을 침해하는 행위는 결코 용인되지 않을 것”이라며 “아티스트, 팬, 제작진, 스태프 모두가 존중과 윤리, 건강한 교류 속에서 활동할 수 있도록 계속 노력하겠다”고 덧붙였다.
유나이트 소속사 브랜드뮤직 역시 “최근 공연 퇴근길에서 일부 팬의 과도한 접근으로 인해 아티스트의 신변을 위협하는 안전사고가 발생한 상황이 있었다”며 “이는 아티스트뿐 아니라 현장에 계신 팬 여러분의 안전에도 큰 위험을 초래할 수 있다”고 경고했다.
소속사는 “아티스트와 팬 여러분들의 안전을 위해 스케줄 시 안전거리 유지를 부탁드린다”며 “아티스트의 안전과 건전한 팬클럽 문화를 위해 팬 여러분들의 적극적인 배려와 협조 부탁드린다”고 강조했다.
은호는 팬 소통 플랫폼 ‘프롬’을 통해 “당황하긴 했다. 스태프분인 줄 알았다”라면서도 “엄청난 반사신경으로 피했다. 괜찮다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
