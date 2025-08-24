‘기사 거래’ 송희영 전 조선일보 주필, 파기환송심에서 징역형 집행유예

대우조선해양(현 한화오션)에 우호적인 칼럼을 써주는 대가로 거액의 유럽 여행을 다녀온 혐의를 받는 송희영 전 조선일보 주필이 파기환송심에서 징역형 집행유예를 선고받았다.
24일 법조계에 따르면 서울고법 형사13부(부장판사 백강진)는 배임수재 등 혐의로 기소된 송 전 주필에게 21일 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고하고 추징금 약 3946만 원을 명령했다. 송 전 주필은 남상태 전 대우조선해양 사장으로부터 대우조선해양에 우호적인 칼럼과 사설을 게재해달라는 청탁을 받고, 그 대가로 2011년 9월 3973만 원 상당의 유럽 여행을 다녀온 혐의로 기소됐다.
이에 대해 1·2심 재판부는 모두 ‘구체적이고 특정한 청탁을 했다고 보기 어렵다’며 무죄로 판단했다. 그러나 대법원은 ‘묵시적 의사표시에 의한 청탁이 있었다’며 유죄 취지로 파기 환송 결정했다. 파기환송심 재판부는 “우리 언론 전체에 대해 국민의 신뢰가 훼손된 것으로 평가된다”며 징역형 집행유예를 선고했다.
한편 송 전 주필이 홍보대행사 뉴스커뮤니케이션즈의 박수환 전 대표로부터 2007~2015년 고객의 입장을 반영한 기사를 게재하는 대가로 5000만 원 상당의 금품을 제공받은 혐의로 기소된 사건은 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐지만 2심에서 무죄로 뒤집혔다. 대법원의 판단도 같았다.
