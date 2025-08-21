동아일보

학사모 던지며 학위 취득 축하

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


20일 오전 서울 동대문구 경희대에서 열린 학위수여식에서 졸업생들이 학사모를 던지며 학위 취득을 축하하고 있다. 이날 수여식에서는 박사 195명, 석사 1472명, 학사 1665명 등 총 3332명이 학위를 받았다.

#학사모#학위 취득#경희대#학위수여식
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0