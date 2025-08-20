이태원 참사 후 우울증…실종 소방대원 열흘 만에 숨진 채 발견

이태원 참사 이후 우울증을 앓던 소방대원이 실종 열흘 만에 숨진 채 발견됐다. 20일 경찰에 따르면 이날 낮 12시 30분경 경기 시흥시 금이동 수도권제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 모 소방서 소속 박모 씨(30)가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다. 박 씨는 지난 10일 오전 2시 30분경 남인천요금소를 빠져나와 갓길에 차량을 세운 뒤 휴대전화를 버리고 사라졌다. 시신이 발견된 곳은 당시 차량 발견 지점에서 직선거리로 약 8~9㎞ 떨어진 위치다. 경찰 관계자는 “주변에 차량 통행은 잦지만, 시신이 둔덕진 곳에 있어 운전자들이 쉽게 발견하지 못했을 것”이라고 설명했다. 박 씨는 누운 상태로 발견됐으며 이미 부패가 상당히 진행돼 있었다. 타살 정황은 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 박 씨가 차량에서 내린 뒤 시흥 방향으로 이동하다 숨진 것으로 보고 동선을 추적하며 현장 감식을 진행 중이다. 시신은 수습 후 유족 협의를 거쳐 부검 여부가 결정될 예정이다. 박 씨는 2022년 10월 이태원 참사 현장에 지원을 나갔다가 우울증 진단을 받아 지금까지 12차례 심리치료를 받아왔다. 실종 직전에는 가족과 지인들에게 미안하다는 내용의 메모를 남긴 것으로 파악됐다. 경찰과 소방당국은 차량이 발견된 인천 남동구 일대를 중심으로 수색을 벌였고, 지난 19일부터는 시흥시까지 범위를 넓혀 행적을 추적해왔다.
