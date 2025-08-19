성인 8.2% ‘디지털 문맹’…키오스크-은행 앱 못쓴다

이모 씨(65)는 최근 손자를 데리고 패스트푸드점에 갔다가 키오스크로 햄버거 세트를 주문하는데 진땀을 뺐다. 키오스크 화면에서 원하는 버거 종류를 고르는데도 시간이 오래 걸렸고, 할인 적용은 어떻게 받는 건지 몰라 포기했다. 막상 음식을 받았더니 음료에 얼음이 빠져 있었다. 자신도 모르게 키오스크 화면에서 ‘얼음 선택’ 해제 버튼을 누른 모양이었다.
국내 성인의 8.2%인 350만 명은 이 씨처럼 키오스크를 활용해 음식을 주문하거나, 은행 앱으로 송금하는 등 일상 생활 속 디지털 기기 조작에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 남성보다는 여성, 연령이 높을수록, 도시보다 농·산·어촌, 학력과 소득이 낮을수록 디지털 문해력이 부족한 것으로 분석됐다.
교육부는 이러한 내용을 담은 ‘성인디지털문해능력조사’ 결과를 19일 발표했다. 이 조사는 국내 성인의 디지털 문해 능력 수준을 파악해 관련 정책 수립에 활용하기 위해 전국 18세 이상 성인 약 1만 명을 대상으로 지난해 처음 실시됐다.
디지털에 대한 기본적 이해와 경험이 부족하고, 일상 생활에서 기본적인 디지털 기기 조작에 어려움을 겪는 ‘수준 1’ 성인은 8.2%(350만 명)로 추정됐다. 기본적인 이해와 기기 조작은 가능하지만 일상 생활에 활용하기 미흡한 ‘수준 2’ 성인은 17.7%(758만 명)이었다. 이 두 그룹을 합치면 성인의 25.9%(1109만 명)가 일상 생활에서 디지털 기기 조작에 어려움을 겪거나, 활용하더라도 미흡한 수준이라고 볼 수 있다.
조사는 예시 문제를 주고 해결 능력을 측정하는 방식으로 이뤄졌다. 예를 들어 은행 앱을 통해 타인의 계좌번호를 입력하고, 비밀번호를 누른 뒤 10만 원을 송금할 수 있는지 등 일상 생활에서 겪을 수 있는 상황이 제시됐다. 조사 결과 성별, 연령, 학력, 거주 지역에 따른 디지털 문해력 격차가 뚜렷했다. 수준 1 성인 중 60세 이상은 23.3%, 중학교 졸업 학력 이하는 34.6%, 월 가구 소득 300만 원 미만은 25.9%였다. 청년층(18~39세)은 0.8%에 불과했다.
디지털기기나 기술을 활용해 일상 생활 문제를 해결할 수 있으나 비판적으로 활용하기에는 부족한 ‘수준 3’은 21.4%(918만 명), 능숙하게 활용해 문제를 원활히 해결할 수 있는 ‘수준 4’는 52.8%(2266만 명)으로 추정됐다.
국내 성인의 40.4%는 ‘디지털기기를 사용하는데 어려움을 경험한 적이 있다’고 응답했다. 60세 이상은 77.7%, 40~59세는 34.8%인 반면 18~39세는 8.9%에 그쳤다. 국내 성인이 디지털기기를 일상생활에 활용하는 목적은 가족, 친구, 지인과의 연락이 97.0%로 가장 많았다. 다음은 △정보검색(84.8%) △유튜브 시청 등 여가활동(84.4%) △온라인 쇼핑(70.8%) 순이었다.
교육부는 이번 조사 결과를 바탕으로 성인 대상 인공지능(AI), 디지털 평생교육 지원을 강화하겠다고 밝혔다. 지난해 도입된 찾아가는 디지털 문해교육 프로그램을 통해 경로당이나 마을회관에서 키오스크 활용법을 가르쳐주고, 맥도날드 하나은행 등 민간기업 또는 공공기관과 협업해 영업장에서 ATM과 키오스크 이용법을 실습하도록 할 계획이다. 저소득층 성인과 노인 대상 평생교육이용권, 30세 이상 성인 대상 디지털 평생교육이용권 지원도 계속할 예정이다.
