양궁 장채환 “고향 전남이지만, 탄핵남발 보며 보수 목소리 내야겠다 생각”

부정선거론 등 강경우파 성향 SNS 논란 해명
양궁 국가대표 장채환(33·사상구청)이 제21대 대통령선거 관련 글을 비롯해 강경 성향의 SNS 게시물을 올려 논란이 일자 “악의는 없었다”며 사과했다.
“국대 2군은 공인 아니라 생각…화나셨다면 죄송”
장채환은 지난 17일 자신의 SNS에 “저는 고향이 전남이라 원래 중도좌파 성향을 가졌지만, 윤석열 (전) 대통령의 계엄령 발표를 계기로 보수적인 입장에서 목소리를 내야 한다고 생각했다”고 밝혔다.
■ “현 상황 의문 생겨 올린 글”
그는 “탄핵 남발, 언론 장악 같은 흐름을 보며 자유대한민국의 미래를 위해 보수우파 입장에서 목소리를 내는 것이 옳다고 판단했다”며 “지인들에게 현 상황을 알리고 싶은 마음에 부정선거 정황과 보수적인 내용을 개인 인스타그램에 게시했다”고 설명했다.
또한, ‘멸공’이나 ‘CCP(중국공산당) OUT’ 같은 표현에 대해서는 “군필자라면 익숙한 용어이고, 중국 공산당 세력이 물러나길 바라는 마음에서 쓴 글”이라고 해명했다.
■ “2군이라 공인 아닌 줄…죄송하다”
장채환은 “저는 1군 국가대표가 아닌 2군이라 공인이 아니라고 생각했다”며 “헌법에도 모든 국민은 법 앞에 평등하며 누구든지 모든 영역에 있어서 차별받지 않는다고 나와 있어 괜찮다 싶은 생각으로 개인적인 정치 성향을 드러내왔다”고 말했다.
그러면서 “저 때문에 대한양궁협회와 국가대표팀, 소속팀이 여론의 뭇매를 맞는 게 너무 죄송해서 이렇게 변명이라도 해봤다”며 “전라도를 비하하는 게 아니라 내 고향으로서 선거철만 되면 욕을 먹는 게 싫어서 안타까운 마음에 게시한 거였고 악의는 없었다. 저 때문에 화가 나신 분들이 있다면 죄송하다”고 사과했다.
■ 대선 전후 ‘논란의 글’ 잇달아 SNS에
앞서 장채환은 지난 6월 대선을 전후해 여러 차례 각종 정치적 음모론을 제기하는 게시물을 올렸다.
그는 이재명 대통령의 당선 확정을 알리는 이미지를 올리며 “중국=사전투표 조작=전라도=선관위. 대환장 콜라보 결과. 우리 북한 어서오고~ 우리 중국은 셰셰. 주한미군 가지마요”라는 글을 적었다.
또한 투표소 앞에서 손등에 기표 도장을 두 차례 찍은 사진을 게재하며 “투표는 본투표 노주작. 비정상을 정상으로. 공산 세력을 막자. 멸공”이라고 쓰기도 했다.
■ 양궁협회 “SNS 신중히 하라고 당부”
장채환은 지난 3월 열린 국가대표 선발전을 통해 올해 국가대표로 뽑혔으나, 최종 평가전에서 4위 안에 들지 못해 주요 국제 대회에는 출전하지 못했다.
대한양궁협회 관계자는 이번 논란과 관련해 “선수와 소통하고 있으며, 국가대표 선수들에게 SNS 사용과 관련해 주의를 줬다”고 밝혔다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
