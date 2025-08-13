동아일보

수도권 전역 호우특보…‘물폭탄’에 출근길 비상

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 13일 08시 34분

서울에 호우주의보가 내린 13일 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.8.13. 뉴스1
13일 새벽부터 중부지방을 중심으로 물폭탄이 떨어지면서 출근길에 비상이 걸렸다.

기상청에 따르면 이날 8시 기준 수도권과 충남북부서해안을 중심으로 호우특보가 발효된 가운데, 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 10~40mm의 매우 강한 비가 내리고 있다.

자정부터 오전 8시까지 누적 강수량은 경기 안성 79.5mm, 경기 평택 78.5mm, 서울 50.1mm, 강원도 원주 48mm 등이다.

서울에는 이날 오전 5시부터 시간당 20~30mm 안팎의 많은 비가 내리면서 청계천·안양천 등 29개 하천이 모두 출입 통제됐다. 증산교 하부도로도 오전 6시 40분부터 통제 중이다.

시는 ‘주의’ 단계인 1단계를 발령하고 비상근무에 들어갔다. 시 공무원 355명과 25개 자치구 3110명이 폭우에 대비한 상황근무를 하고 있다.

기상청은 14일 오전까지 중부지방을 중심으로 시간당 30~50mm의 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망했다. 14일까지 예상 강수량은 수도권과 서해5도 50∼150mm(인천·경기북부·서해5도 최대 200mm 이상), 강원내륙·산지 30∼100mm(강원중·북부내륙 최대 150mm 이상), 충남북부·충북중부·충북북부 30∼80mm(충남북부 최대 100mm 이상), 대전·세종·충남남부·충북남부 20∼60mm 등이다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
