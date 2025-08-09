반찬 재사용-불친절 논란 여수, 부랴부랴 음식점 전수 점검

반찬을 재사용하거나 혼자 온 손님을 면박주고 걸레 수건을 비치하는 등 여수의 관광 이미지 추락이 불거지면서 여수시가 관내 모든 음식점에 대한 실태 점검에 나선다.
9일 여수시에 따르면 시는 이달 11~14일 관내 모든 음식점의 위생 상태와 친절도 등을 점검하기로 했다.
보건소 관계자들과 소비자 식품위생감시원 등 42개조, 84명으로 구성된 점검반은 남은 음식 재사용 여부, 식재료 보관 상태, 유통기한 준수 여부, 주방 청결 상태, 종사자 개인 위생관리 등을 살핀다.
여수시는 점검 결과 위생 불량, 불친절 민원 등이 제기된 업소는 중점 관리 업소로 지정한다.
동시에 친절 응대, ‘혼밥’ 식탁 마련, 1인 방문 시 2인 이상 주문 강요 금지 등의 서비스 교육도 실시할 예정이다.
앞서 여수에서는 관광지 내 유명 식당을 방문한 한 유튜버에게 ‘빨리 먹어라’며 불친절하게 응대하고 1박에 40만 원을 내야 하는 리조트형 숙박시설에서 ‘걸레’라 적힌 수건을 손님에게 제공해 논란이 됐다.
논란이 커지자 이달 7일 여수 시청 현관에서 음식·숙밥 업주 200여명이 모여 ‘친절 실천 자정 결의대회’를 열기도 했다. 하지만 결의대회 바로 다음 날 여수 내 한 음식점이 반찬 재사용 사례가 적발되면서 해당 결의대회가 무색해졌다.
