금전 문제로 갈등을 빚은 지인과 평소 앙심을 품었던 이웃 등 4명을 살상한 혐의로 체포된 피의자 차철남(56·중국 국적)이 27일 오전 경기 시흥경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2025.5.27/뉴스1

시흥경찰서는 이날 오후 1시 살인 및 살인미수, 절도 등 혐의로 구속한 차철남을 수원지검 안산지청에 송치했다.차철남은 시흥서를 나서는 과정에서 “아직 우발적으로 흉기를 휘둘렀다고 주장하느냐”, “흉기랑 휴대전화를 어디에 버렸느냐”, “피해자들한테 할 말 없느냐”는 취재진의 질문에 아무런 대답을 하지 않고 호송차에 올랐다.차철남은 경찰에 “A 씨 형제는 변제 능력이 있는데도 돈을 계속 갚지 않았다”며 “그동안 이용당한 것 같다는 생각이 들어 살해하기로 마음먹었다”는 취지로 주장했다.하지만 경찰이 차철남 금융 계좌 등을 분석한 결과, 과거 A 씨 형제에게 돈을 송금한 내역은 확인되지 않았다.

차철남은 2012년 한국 체류비자(F4)로 입국한 후 현 주거지에서 살아왔다. A 씨 형제와는 약 13년간 의형제처럼 가깝게 지내온 것으로 파악됐다.때로는 이웃주민이 이사가면서 버린 물건을 허락하에 중고거래 플랫폼에 판매하며 수익을 내기도 했다.경찰은 차철남이 최근 경제적으로 어려움을 겪기 시작한 상황에서 A 씨 형제가 채무를 이행하지 않자 술을 마시자고 유인해 범행한 것으로 보고 있다.실제로 현재 차철남 명의 금융 계좌 등에는 잔금이 한푼도 없는 것으로 드러났다.A 씨 형제 시신을 부검한 국립과학수사연구원은 두부 손상으로 인해 사망한 것으로 보인다는 구두 소견을 냈다.차철남은 또 이달 19일 거주지 앞 편의점에서 업주인 60대 여성 B 씨를, 편의점으로부터 1.3㎞ 떨어진 체육공원에서 거주지 건물주인 70대 남성 C 씨를 각각 흉기로 찌른 혐의도 받는다.그는 1~2차 범행 후 A 씨 동생 소유 SUV를 훔쳐 그 안에서 이틀을 지내다 ‘인생이 끝났다’는 생각에 좌절하던 중 3~4차 범행까지 감행한 것으로 파악됐다.이 과정에서 차철남은 어차피 검거될 것이라고 판단해 멀리 달아나지 않고 거주지 주변을 배회하거나 식당에서 끼니를 해결하기도 했다.B 씨 등에 대한 범행 동기는 “나를 험담해서”, “나를 무시해서” 등이라고 차철남은 말했다. 그는 B 씨와 C 씨에 대한 범행은 우발적으로 저질렀다고도 경찰에 진술했다고 한다.B 씨와 C 씨는 현재 크게 다친 상태로 중환자실에서 치료받고 있으나 생명에는 지장이 없는 것으로 확인된다는 게 경찰 설명이다.경찰은 B 씨와 C 씨가 차철남 범행 직전까지 서로 큰 갈등을 빚었던 적은 없었던 것으로 판단하고 있다.경찰은 C 씨로부터 “차철남과 평소 서로 음식을 나눠 먹을 정도로 친분이 있었다”는 진술도 확보한 상태다.경찰은 차철남 3차 범행 당일 오전 9시 36분께 B 씨가 칼에 찔렸다는 112 신고를 접수해 즉시 피해자 구호 조치에 나서는 동시에 수사에 착수했다.또 오후 1시 23분 C 씨가 흉기에 피습당했다는 112 신고를 추가로 접수하고 이들 사건 용의자를 차철남으로 특정했다.이후 차철남을 추적하는 과정에서 A 씨 형제 시신 2구를 잇달아 발견한 경찰은 수사본부를 편성한 데 이어 안전 안내문자를 발송하고, 오후 6시 30분께 공개수배에 나섰다.더불어 인력 534명을 투입해 차철남이 도주 중 훔쳐 탄 바구니 자전거가 버려진 지점 일대를 집중 수색한 끝에 19일 오후 7시 30분께 시화호 부근에서 그를 검거했다.구체적인 차철남 검거 위치는 살해 현장으로부터 약 5㎞, 자전거를 버린 곳으로부터 300~400m가량 떨어진 곳이다.차철남은 각 범행 후 도주를 시도하지 않은 이유에 대해 “어차피 잡힐 걸 알았고, 자수할 생각이 있었다”고 경찰에 밝혔다.경찰은 검거 이틀 만인 21일 차철남을 구속한 후 다음 날인 22일부터 프로파일러를 투입해 조사를 이어 왔다.여기에 차철남을 상대로 반사회적 인격장애(사이코패스) 진단 검사를 실시했으나 ‘사이코패스에 해당하지 않는다’는 결과가 나왔다.사이코패스 진단 검사는 냉담성, 충동성, 공감 부족 등을 지수화한 검사다. 통상 40점 중 25점을 넘기면 사이코패스로 분류된다.경찰 관계자는 “차철남을 대상으로 마약간이검사도 진행했으나 음성 반응이 나왔다”며 “정신질환 치료 이력도 확인되지 않았다”고 말했다.아울러 경찰은 신상정보 공개심의위원회(신상공개심의위)를 거쳐 차철남 얼굴과 나이, 성명 등 신상정보도 공개했다.차철남 신상정보는 경기남부경찰청 홈페이지에 다음 달 23일까지 게시될 예정이다.경찰 관계자는 “향후 특별 치안 활동을 강화하고, 특히 흉기를 이용한 강력범죄에 대해 신속하고 엄정하게 대응하겠다”고 했다.(시흥=뉴스1)